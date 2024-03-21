Сліди в небі, вибух і вертольоти: у Таганрозі міг впасти літак, що відомо (фото)

У Таганрозі сталась надзвичайна подія біля одного з летовищ, розташованих біля міста. На одному з них у лютому перебував літак ДРЛВ А-50, на який полював український дрон "Лютий".

21 березня над західною околицею Таганрога у Ростовській області РФ піднявся стовп диму. Незадовго до цього у небі помітили "підозрілі" сліди від роботи сил ППО. Про можливість надзвичайної події — падіння російського літака — повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram-каналі.

Перший допис Андрющенка про інцидент у Таганрозі з'явився у мережі о 13:32. Політик опублікував світлини, на яких видно стовп темно-сірого диму на горизонті над деяким містом. Надпис на фото свідчить, що його розмістили у таганрозькому Telegram-каналі. Одна з версій, за яку може вхопитись російська влада — це начебто палання очерету біля летовища, — зауважив радник мера.

У наступних дописах — світлини, на яких видно смуги в небі — сліди руху якогось повітряного об'єкта. Також над місцевістю помітили два військових вертольоти, які терміново вилетіли начебто у зв'язку з пожежею.

Український політик зауважив, що надзвичайна подія могла статись на аеродромі в Таганрозі, який він назвав "Сєвєрний". Після цього він навів коментарі таганрозькій — вони розповідали один одному, що дійсно стався якийсь інцидент, причиною якого є відсутність сил ППО над прифронтовим містом. З його слів, розглядають три версії: або падіння літака, або горіння очерету, або збиття ракети.

Вибухи у РФ - коментарі таганрозьців Фото: Петро Андрющенко/Telegram Вибухи в РФ - що сталось в Таганрозі 21 березня Фото: Петро Андрющенко/Telegram

Зазначимо, на Google maps не відшукалось інформації про аеродром "Сєвєрний" біля Таганрога. Натомість поруч з населеним пунктом є два летовища — військовий аеродром "Таганрог-Центральний" (розташований північніше) та аеродром "Таганрог-Южний" (біля села Новобессергенєвка, тут стояв літак А-50 до атаки 9 лютого).

Вибухи у РФ - аеродроми біля Таганрога у Ростовській області Фото: Google Maps

Відстань від місцевості, де помітили стовп диму і міг упасти літак, до лінії боїв в Україні — близько 100 км.

Вибухи у РФ - відстань від Тагарога до лінії фронта, 21 березня Фото: DeepState

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв поки що не прокоментував інцидент в Таганрозі. Водночас Міноборони РФ чотири рази 21 березня повідомляло про атаки безпілотників: о 13:30 та о 14:15 їх помітили у Бєлгородській області, о 14:00 — один БПЛА бачили в окупованому Криму, о 14;10 — ще один у Брянській області (час — за Києвом). У звітах російського командування про Ростовську область заяви відсутні.

Вибухи у РФ — деталі

Зазначимо, з середини лютого по середину березня 2024 року російська влада повідомляла про масовані атаки БПЛА літакового типу. які залітали вглиб Росії на відстань до 900 км. Протягом цього часу безпілотники поцілили по 12 нафтопереробних заводах. Згідно з оцінками видання Bloomberg, РФ могла втратити 12% потужності нафтової галузі. Тим часом воєнний оглядач Bild підрахував, що під час атак, які відбувались ледь не щоночі, у повітря підіймались від 30 до 60 літальних апаратів, як припускають, запущених ЗСУ.

Водночас 9 лютого безпілотник "Лютий" помітили над Таганрогом — уламки показали росЗМІ.

З 13 березня почався рейд російських добровольців у Бєлгородській та Курську область. Рейди супроводжувались атаками дронів та Бєлгород: під час однієї отримав пошкодження штаб ФСБ РФ. 20 березня командири добровольців дали пресконференцію, у якій підсумовували бої на території країни-агресора.