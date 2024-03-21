Шольц про доходи від активів РФ: вони нікому не належать, їх потрібно передати Україні

Канцлер Німеччини переконаний, що за ці кошти можна було б закупити необхідні боєприпаси для ЗСУ.

Німецький канцлер Олаф Шольц переконаний, що доходи від активів РФ не є власністю будь-кого, тому їх можна спрямувати на військову допомогу Україні. Таку заяву політик оприлюднив під час саміту ЄС у Брюсселі.

"Мова йде про виручені кошти, у яких немає власника. Отже, їх може використати Європейський Союз", — пояснив він.

Серед іншого Шольц переконаний, що першочерговою метою використання цих коштів повинна стати закупівля всієї необхідної зброї та боєприпасів, які необхідні Україні для подальшої самооборони. Канцлер ФРН додав, що оптимістично дивиться на вірогідність домовитися щодо цього питання з іншими лідерами ЄС.

Зазначимо, що до цього глава уряду Бельгії Александр Де Кроо заявив, що готовий підтримати пропозицію Європейського Союзу щодо використання доходів від заморожених російських активів на придбання зброї для України.

Що відомо про використання доходів від заморожених активів РФ

У Сполучених Штатах 11 січня проголосували за законопроєкт що передбачає конфіскацію 300 мільярдів доларів російських заморожених активів. У Білому домі повідомили про наміри передати вказану суму на відновлення України.

Крім того, 23 січня глави Міністерств закордонних справ країн-членів ЄС підтримали запровадження податку на прибуток від заморожених активів РФ. Тоді ж глава європейського зовнішньополітичного відомства Жозеп Боррель повідомив, що за результатами зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів блоку вдалося досягнути прогресу стосовно оподаткування непередбачуваних прибутків.