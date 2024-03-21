"Були лічені секунди": боєць НГУ розповів, як збив ракету РФ, що летіла на Київ (фото)

Боєць виявив ціль акустично, а для її перехоплення було використано тепловізійний приціл. Пуск виявився вдалим, і ракета була знищена.

ЗС РФ завдали масованого ракетного удару по Київській області 21 березня. Атакували "кинджалами", "іскандерами" та крилатими ракетами Х-101 / Х-555. Одну з ворожих ракет збив стрілець-зенітник НГУ Олексій. Про це розповідає пресслужба НГУ.

Цієї ночі війська РФ випустили більш ніж 30 ракет по території України. Основним напрямком удару була столиця. До відбиття повітряного нападу були залучені також мобільні вогневі групи Національної гвардії України.

"Ціль була виявлена акустично та за звуком ідентифікована як крилата ракета. Я вибіг на позицію. Оцінивши обстановку, виявив ціль візуально в тепловізійний приціл, провів її захоплення та здійснив пуск ракети. На все в мене були буквально лічені секунди. Але після пуску через якусь мить я побачив, як ракета вибухнула. Радію, що вона не долетіла до своєї точки наведення, не знищила будинок чийсь або не забрала життя", — розповів Олексій.

Стрілець-зенітник НГУ Олексій

Хлопець обіймає посаду стрільця-зенітника бригади Національної гвардії України "Буревій".

Ракетна атака на Київ і Київщину 21 березня

Уранці 21 березня ЗС РФ атакували територію України ракетами. Уламки ракет впали в Подільському, Святошинському та Шевченківському районах столиці, спровокувавши кілька пожеж.

Під час атаки на Київську область двоє мирних жителів отримали осколкові поранення різного ступеня тяжкості. Зафіксовано пошкодження житлових будинків, господарських будівель і транспорту.

В Офісі Генерального прокурора повідомили, що за фактом атаки росіян розпочато досудове розслідування. Наразі відомо про 13 осіб, які отримали поранення, госпіталізувати довелося чотирьох людей.

У Повітряних силах повідомили, що противник використовував дві балістичні / аеробалістичні ракети "Іскандер-М" (KN-23) / Х-47М2 "Кинджал". Також було зафіксовано 29 крилатих ракет Х-101 / Х-555, які були запущені з 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Районами пусків стали російські Волгодонськ і Енгельс.

Загалом повітряна тривога в столиці тривала майже 3 години. Після складних маневрів у сусідніх областях ракети одночасно наближалися до столиці з різних напрямків.

Унаслідок ворожої атаки було пошкоджено склад інтернет-магазину Rozetka в Києві. Постраждала будівля та наші машини, які вибуховою хвилею перевернуло догори дном, постраждали товари.