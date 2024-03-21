Скасували "обмежену придатність": які зміни внесли у законопроєкт про соцзахист військових

Народні депутати видалили поняття "обмежено придатний" з закону про військову службу. Щоб цього добитись, вони не чекали голосування за законопроєкт про посилення мобілізації.

Військовозобов'язані чоловіки, які мають статус обмежено придатних, зобов'язані повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). На отримання нового висновку про придатність чи непридатність у них є дев'ять місяців. Про новації законопроєкту 10313 про соцзахист військових розповіли на порталі "Судово-юридичної газети" (СЮГ).

На порталі нагадали, що 21 березня нардепи підтримали у другому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист".

Законопроєкт торкнувся низки існуючих законів, серед них — закону "Про військовий обов'язок і військову службу". Народні обранці внесли пропозиції, які в підсумку взагалі виключили таке поняття, як "обмежено придатний", ідеться у статті СЮГ.

У статті перелічили, які саме зміни мають з'явитись:

чоловіки, які раніше отримали висновок про обмежену придатність, зобов'язані протягом дев'яти місяців пройти повторну медкомісію;

районні та міські військкомати втратили можливість брати на військовий облік громадян, обмежено придатних у воєнний час;

приписна комісія не зможе написати "обмежено придатний у воєнний час" у рішенні щодо встановлення на військовий облік;

медкомісія, яку за станом здоров'я проходять офіцери та інші військовослужбовці (мобілізовані, контрактники, резервісти), не зможе вказати категорію "обмежено придатний у воєнний час" у своєму висновку.

Експерти порталу перелічили ще низку випадків, коли з тексту вилучили будь-які згадки про "обмежену придатність". Врешті підсумували, що законотворці вирішили не чекати, коли відбудеться фінальне голосування за законопроєкт про посилення мобілізації (№10449). Натомість вони вирішили внести певні зміни шляхом правок в законопроєкті 10313.

Мобілізація в Україні — деталі

Зазначимо, член комітету з нацбезпеки Юрій Здебський пояснив порталу Liga.net ситуацію щодо поняття "обмежено придатний". Політик заявив, що такого терміну у законопроєкті про мобілізацію дійсно не буде. Військовозобов'язані матимуть два статуси — придатний або непридатний. Таким чином поповнять лави ЗСУ і сформують підрозділи резерву, — навели журналісти слова коментатора.

"Для цього впроваджується категорія – "або ти придатний, або взагалі тебе списали й забули". Ти можеш працювати водієм, але не підеш в штурмовики, якщо обмежений у якихось своїх фізичних здібностях", — резюмував нардеп.

Зазначимо, народні депутати протягом двох місяців не можуть прийняти у другому читанні законопроєкт про посилення мобілізації. Серед питань, які вони мають підтримати або видалити — перелік підстав для відстрочки, мобілізація з молодшого віку, запровадження певних стимулів для того, щоб чоловіки ставали на військовий облік.

21 березня Верховна Рада прийняла законопроєкт 10313 про соціальний захист військових та поліцейських. Серед змін — право на відпустку при народженні дитини, заборона гендерної дискримінації, можливість звільнення для жінок, у яких хвора дитина.

Нагадуємо, 21 березня член комітету з нацбезпеки Роман Костенко розповів, коли нардепи приймуть законопроєкт про посилення мобілізації. Тим часом голова комітету, Федір Веніславський, пояснив, чи встановлять нижній вік мобілізації менш як 25 років.