"1500 тисячі компонентів з нормальних держав": Зеленський розказав про удар РФ по Києву (відео)

За словами президента України, в ракеті "Кинджал" знайшли щонайменше 49 типів компонентів, які не виробляє Росія. Значну частину деталей виготовляють компанії вільного світу й через різні "сірі" схеми завозять їх на територію РФ.

Кожен терористичний удар Російської Федерації по території України говорить про те, що санкції світу проти Кремля є недостатніми. А в ракетах, які ворог вранці 21 березня спрямував на Київ, було щонайменше півтори тисячі компонентів з "нормальних держав". Про це у вечірньому зверненні розказав президент України Володимир Зеленський.

Голова держави подякував захисникам неба за збиті ракети.

"Понад 30, зокрема балістика. Дуже важливо давати такий результат ППО. І з усіма партнерами ми незмінно говоримо про те, щоб посилити нашу здатність захищати небо. Системи ППО, які для цього потрібні, є у партнерів, які можуть допомогти. Варто це зробити. Варто захищати життя", — наголосив президент.

Українським містам і громадам, за його словами, саме зараз потрібні "Петріоти" та інші системи.

"З іншого боку, кожен російський терористичний удар говорить про те, що санкції світу проти путінської системи ще не достатні. Кожна російська ракета, якою ці нелюди атакують нашу країну, містить компоненти, що вироблені компаніями з інших держав – не Росії. В конструкції ракет Х-101 щонайменше 53 типи таких компонентів. В ракеті "Кинджал" не менш ніж 49 типів компонентів, які Росія не виробляє. Значна їх частина – це те, що зроблено компаніями вільного світу й через різні "сірі" схеми завозиться в Росію", — розказав президент.

Він переконаний в обов'язковості блокування таких схем та усіх тих, хто їх підтримує.

"Потрібно більше санкцій. Потрібно більше відповідальності за схеми обходу санкцій. Вдячний усім державам та лідерам, які це роблять. Але тиску на Росію потрібно значно більше. Тільки сьогодні й тільки в ракетах, застосованих проти Києва, було щонайменше півтори тисячі компонентів, які завезли державі-терористу з нормальних держав. Це повинно припинитись, і у світу є відповідні важелі", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, вранці 21 березня ЗС РФ атакували Київ ракетами. Уламки збитих ворожих цілей упали у Святошинському, Шевченківському та Подільському районах столиці, спровокувавши кілька пожеж. Постраждали 13 людей.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що вдалося знищити всі ракети в небі — дві балістичні/аеробалістичні ракети і 29 крилатих ракет Х-101/Х-555. Командування припускає, що для ударів по столиці України ЗС РФ могли використати "Іскандер-М", північнокорейські KN-23 або "Кинджали".