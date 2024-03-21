Посічене розпʼяття й ікони побиті склом: Росія обстріляла Київ і пошкодила церкву на Татарці (фото)

У храм Православної Церкви України влучили уламки російської балістичної ракети. Капличка поряд зруйнована, а біля храму утворилася вирва.

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Унаслідок ракетного обстрілу Києва 21 березня військами РФ постраждав Свято-Миколаївський храм на Татарці. Вірянин храму та боєць ЗСУ Андрій Ковальов у Facebook повідомив подробиці.

У храм Православної Церкви України влучили уламки російської балістичної ракети. Унаслідок удару ікони побиті склом, а розпʼяття було посічене. Також можна побачити й вибиті вікна та двері. Капличка поряд зруйнована, а біля храму утворилася вирва.

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"Святилеще Господа Бога ми відбудуємо, але головне, що всі живі! Просимо Ваших молитов!" — заявив він.

Фото: Facebook

Удари ЗС РФ по Києву 21 березня 2024 року

Під час ракетної атаки в Київській області в четвер уранці, 21 березня, працювала протиповітряна оборона та лунали вибухи в різних районах столиці. За інформацією мера столиці й очільника КМВА, під час атаки військ РФ зафіксували падіння уламків у різних районах міста. Зокрема, на приміщення дошкільного навчального закладу, житлового будинку, підприємств і нежитлової забудови. Також відбулося займання в трансформаторній підстанції. Десятеро людей отримали поранення.

Відомо про 13 осіб, які отримали поранення, госпіталізувати довелося чотирьох людей. Окупанти застосували щонайменше 30 ракет по Києву.

За даними командувача ПС ЗСУ Миколи Олещука, для обстрілу російські підрозділи використовували дві балістичні / аеробалістичні ракети "Іскандер-М" (KN-23) / Х-47М2 "Кинджал". Також українські захисники зафіксували 29 крилатих ракет Х-101 / Х-555, які були запущені з 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Районами пусків стали російські Енгельс і Волгодонськ.

Під час нічної атаки РФ на Київ із кулемета Browning M2 збили крилату ракету. На рахунку підрозділу, який знищив російську ціль, уже не перша збита крилата ракета, розповів командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк.

Нагадаємо, 20 березня в районі Бахмута бронеколона росіян пішла на прорив. Російську колону з піхотою гарнізон міста Сіверськ знищив за 60 хвилин.