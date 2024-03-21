Посеченное распятие и иконы побиты стеклом: Россия обстреляла Киев и повредила церковь на Татарке (фото)

В храм Православной Церкви Украины попали осколки российской баллистической ракеты. Часовня рядом разрушена, а возле храма образовалась воронка.

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В результате ракетного обстрела Киева 21 марта войсками РФ пострадал Свято-Николаевский храм на Татарке. Верующий храма и боец ВСУ Андрей Ковалев в Facebook сообщил подробности.

В храм Православной Церкви Украины попали осколки российской баллистической ракеты. В результате удара иконы побиты стеклом, а распятие было посечено. Также можно увидеть и выбитые окна и двери. Часовня рядом разрушена, а возле храма образовалась воронка.

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"Святилище Господа Бога мы отстроим, но главное, что все живы! Просим Ваших молитв!" — заявил он.

Фото: Facebook

Удары ВС РФ по Киеву 21 марта 2024 года

Во время ракетной атаки в Киевской области в четверг утром, 21 марта, работала противовоздушная оборона и раздавались взрывы в разных районах столицы. По информации мэра столицы и главы КГВА, во время атаки войск РФ зафиксировали падение обломков в разных районах города. В частности, на помещения дошкольного учебного заведения, жилого дома, предприятий и нежилой застройки. Также произошло возгорание в трансформаторной подстанции. Десять человек получили ранения.

Известно о 13 человек, которые получили ранения, госпитализировать пришлось четырех человек. Оккупанты применили не менее 30 ракет по Киеву.

По данным командующего ВС ВСУ Николая Олещука, для обстрела российские подразделения использовали две баллистические/аэробаллистические ракеты "Искандер-М" (KN-23) / Х-47М2 "Кинжал". Также украинскими защитниками также было зафиксировано 29 крылатых ракет Х-101/Х-555, которые были запущены с 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Районами пусков стали российские Энгельс и Волгодонск.

Во время ночной атаки РФ на Киев из пулемета Browning M2 сбили крылатую ракету. На счету подразделения, которое уничтожило российскую цель, уже не первая сбитая крылатая ракета, рассказал командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Павлюк.

Напомним, 20 марта в районе Бахмута бронеколонна россиян пошла на прорыв. Российскую колонну с пехотой гарнизон города Северск уничтожил за 60 минут.