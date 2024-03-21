Чехія вже 2 роки непублічно постачає Україні боєприпаси, — ЗМІ

До відповідної ініціативи долучилися також Данія та Нідерланди. Водночас лише зараз у Чехії вирішили відкрито звернутися до країн-членів ЄС із закликом забезпечити закупівлю снарядів для України.

Чехія від початку повномасштабного вторгнення РФ постачає Україні боєприпаси, але не надто афішує це публічно. Про це в коментарі "24 каналу" сказав високопоставлений дипломат ЄС.

Він повідомив, що Чехія вже 2 роки веде перемовини та займається придбанням боєприпасів для Сил оборони України за межами Європейського союзу.

За словами неназваного джерела видання, до відповідної ініціативи долучилися також Данія та Нідерланди. Водночас лише зараз у Чехії вирішили відкрито звернутися до країн-членів ЄС із закликом забезпечити закупівлю снарядів для нашої держави.

20 березня Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський підтвердив, що в Україну поставлять 300 000 снарядів, які забезпечать життєво важливу "передишку" на передовій на кілька місяців.

19 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що завдяки ініціативі Чехії із закупівлі снарядів Сили оборони розраховують отримати у квітні достатньо снарядів для стримування лінії фронту.

Раніше Чехія ініціювала покупку 800 тисяч снарядів для України.

8 лютого повідомлялося, що в ЄС закликали припинити постачати боєприпаси іншим країнам, крім України.