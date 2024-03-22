ЗС РФ вдарили по енергооб'єктах України: частина країни знеструмлена, є постраждалі (фото)

Пошкодження енергетичної інфраструктури зафіксовано в Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Хмельницькій, Кіровоградській, Львівській та Вінницькій областях. Крім відключень світла в деяких населених пунктах виникли проблеми з водопостачанням.

Уранці 22 березня Збройні сили Російської Федерації здійснили масований ракетний обстріл України. Окупанти завдали ударів по енергетичній інфраструктурі. Фокус зібрав подробиці атаки.

Харківська область

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що ЗС РФ завдали понад 15 ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури Харкова.

"Місто фактично повністю без світла. Усі екстрені служби вже працюють", — повідомив чиновник.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що на місцях деяких "прильотів" спалахнули пожежі. За його словами, через знеструмлення насосних підстанцій у місті вже спостерігаються проблеми з водопостачанням.

Міський голова також попередив, що вранці на маршрути не вийде електротранспорт — перевезення здійснюватимуть автобуси за схемою блекауту.

Директор обласного центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта повідомив "Суспільному", що станом на 06:00 звернень до медиків екстреної допомоги після ударів по Харкову не було.

Запорізька область

Начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що ЗС РФ завдали 12 ракетних ударів по Запоріжжю, внаслідок чого пошкоджено об'єкти інфраструктури та житлові будинки.

Наслідки обстрілу Запоріжжя Фото: Іван Федоров

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що, за попередніми даними, зруйновано два будинки приватного сектору. Ще 7 будинків пошкоджено. За даними чиновника, є постраждалі, інформація про стан людей уточнюється.

Патрульна поліція Запорізької області попередила, що рух автодорожнім переїздом на греблі Дніпровської ГЕС повністю обмежено.

"Рух здійснюється через Арочний міст о. Хортиця (вул. Сергія Тюленіна — вул. Січі — вул. Таганська. Хортиця (вул. Сергія Тюленіна — вул. Січі — вул. Таганська). А також, через Нові мости та Хортицький район", — ідеться в повідомленні.

Дніпропетровська область

"Суспільне" повідомило, що в Дніпрі прогриміли вибухи, після чого в деяких районах міста зникло світло.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що ЗС РФ здійснили комбіновану атаку на місто "Шахедами" і ракетами. За його словами, є влучання в об'єкти критичної інфраструктури.

Пізніше чиновник додав, що у зв'язку з атакою в Кривому Розі введено графіки аварійних відключень, лікарні та інші об'єкти інфраструктури, за можливості, будуть переведені на генератори.

Хмельницька область

У Хмельницькій обласній військовій адміністрації повідомили, що російські окупанти завдали удару по регіону.

Місцеві Telegram-канали заявили про "приліт" у Хмельницькому. Кореспондент Фокуса повідомив, що в деяких районах Хмельницького зникло світло.

Крім того, за даними "Суспільного", світло зникло в Шепетівці, Старокостянтинові, Красилові та навколишніх селах Хмельницької області.

Кіровоградська область

"Суспільне" пише, що після вибухів у Кропивницькому зникла електрика в низці мікрорайонів.

Журналісти також повідомляють із посиланням на регіональні електромережі, що в деяких населених пунктах сталося аварійне відключення електропостачання.

Вінницька область

Голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов повідомив, що в регіоні є влучання в об'єкт критичної інфраструктури.

За словами чиновника, ворог застосував гібридну тактику БПЛА і крилатих ракет.

Львівська область

Начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що під час повітряної тривоги російський БПЛА влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури у Стрийському районі.

"Почалася пожежа. Зараз її гасять пожежники. Станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило", — зазначив чиновник.

Нагадаємо, в ніч на 22 березня ЗС РФ також запустили по території України безпілотні літальні апарати "Шахед". Вибухи прогриміли в Харкові, Запоріжжі, Дніпрі та Хмельницькій області.

Раніше, 21 березня, російські окупанти завдали ракетного удару по Києву. Ворог застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і балістичні ракети з території РФ.