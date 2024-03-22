"Через два місяці стане реальністю": Орбан розкритикував відправку західних військ в Україну

За словами угорського прем'єр-міністра, у Брюсселі нібито панує атмосфера війни, і необхідно з цим щось робити. Якщо іноземні військові дійсно перетнуть український кордон, то наслідки можуть бути глобальними.

Протягом наступних кількох місяців може бути ухвалено остаточне рішення стосовно того, чи будуть відправлені іноземні війська в Україну. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в інтерв'ю Kossuth Radio, передає Hirado.

За його словами, уже в червні відбудуться вибори до Європейського парламенту. Якщо раніше політична боротьба поділялася на "лівих" і "правих", то тепер відкрився новий вимір — хто за мир, а хто за війну.

"Було б добре, якби виборці Угорщини й інших європейських країн відправили до Європарламенту якомога більше політиків, які виступають за мир, і якомога менше політиків, які виступають за війну. В Брюсселі панує атмосфера війни, мова війни, логіка війни", — заявив Віктор Орбан.

Окремо угорський міністр зазначив, що європейський континент поводиться так, нібито в нього власна війна з Росією, і тому, на його думку, Брюсселю потрібно відсторонитися від того, що відбувається всередині України.

Спочатку Захід допомагав Україні касками, потім зброєю, далі були постачання танків та іншої техніки, а тепер ідеться про розміщення іноземних військових у країні, де триває війна. У Будапешті переконані, що потрібно поводитися обережно, щоб не "втягнутися в цей психоз".

"Те, що сьогодні абсурдно та немислимо, через два місяці стане реальністю. Це не відеогра, а реальність. Тут наслідки одного рішення, одного постачання зброї — це сотні тисяч вдів і сиріт, мільйони переміщених осіб, зруйновані життя, втрачений сенс роботи багатьох поколінь. Це жахливі речі, і про них дедалі частіше говорять як про повсякденну реальність", — продовжує Віктор Орбан.

У результаті, угорський міністр заявив, що нібито потрібно "впертися ногами" та виступати за припинення вогню й мирну угоду, щоб у конфлікт більше нікого не було втягнуто.

Нагадаємо, що президент Франції Емманюель Макрон на саміті в Парижі 26 лютого допустив можливість введення західних військ в Україну. У разі ухвалення такого рішення ці солдати участі в бойових діях не братимуть.

Пізніше повідомлялося, що кілька країн НАТО зацікавилися ідеєю відправити війська в Україну. За словами посла Франції в Україні Гаеля Весьєра, перемога Росії в Україні матиме негативні наслідки, а багато країн після цього захочуть обзавестися ядерною зброєю.