Уже вивчають досвід України: у НАТО заявили, що готуються до війни з Росією

Генерал Роб Бауер сказав, що Альянс розширив свою присутність у країнах Балтії ще 2016 року. Ба більше, кількість військ НАТО зросла в Словаччині, Угорщині, Румунії та Болгарії після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

НАТО готується до потенційної війни з Росією. Альянс уже вивчає досвід українських військ і спецслужб. Про це розповів голова Військового комітету НАТО Роб Бауер в інтерв'ю АрміяInform.

За словами Бауера, у НАТО зрозуміли, що ситуація з безпекою у світі змінилася, ще 2014 року, коли РФ окупувала український Крим.

Він зазначив, що ще з 2019 року країни НАТО почали змінювати оборонну стратегію, операційне планування, перерозподіляти сили, які необхідні для виконання різних військових завдань.

"Тепер ми всі розуміємо, що при поверненні до колективної безпеки час не на нашому боці. Тому що ворог вирішує, коли і де вони вас атакують, і як довго триватиме конфлікт. Україна, на жаль, у цьому переконалася", — заявив генерал.

Він сказав, що в НАТО готові до потенційного конфлікту з Російською Федерацією.

"Якщо це трапиться сьогодні, тоді доведеться битися з тим, що в тебе є. Це завжди комбінація готовності на сьогодні і одночасно поліпшення можливостей для майбутнього", — заявив Бауер.

Він також нагадав, що Альянс розширив свою присутність у країнах Балтії ще 2016 року. Ба більше, кількість військ НАТО зросла у Словаччині, Угорщині, Румунії та Болгарії після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Генерал заявив, що в Альянсу є 8 бойових груп чисельністю в батальйон. Вони можуть бути об'єднані в бригаду.

"Відповідні країни постійно відпрацьовують цей механізм. Якщо буде потрібно більше, тоді ми це розглянемо. Але поки що цього достатньо", — сказав Бауер.

За його словами, війна зараз відрізняється від воєн минулого. У неї є інші виміри, такі як кіберпростір або атаки в космосі. Крім того, такий противник як Росія може впливати в Арктиці, в Атлантичному океані, Африці, Середземномор'ї, Чорному морі.

Генерал заявив, що росіяни "всюди".

"І саме тому НАТО постійно відстежує їхні дії і відповідно реагує за необхідності", — сказав Бауер.

Нагадаємо, генеральний інспектор Бундесверу Карстен Бройер заявив, що у Заходу є 5 років на підготовку до оборони. За його словами, поточна військова ситуація в Україні не дозволяє говорити про "заморожування" конфлікту. При цьому Москва може готувати нову агресію проти країн НАТО.