"Радянським винищувачам не вистачає дальності": F-16 допоможуть Україні боротися з КАБами, — Forbes

ПКС Росії застосовують нову стратегію під час наступу — перед штурмом росіяни розгортають КАБи проти українських позицій і починають артилерійський обстріл, а потім здійснюють атаки зі своїх бомбардувальників.

Сучасні винищувачі F-16, які ЗСУ незабаром отримає, мають знищити російські бомбардувальники, навіть якщо це небезпечно, оскільки саме ці літаки несуть керовані авіабомби, що руйнують оборонні позиції українських бійців. Про це у своїй колонці на Forbes пише експерт Девід Акс.

Як зазначає колумніст, керовані планувальні бомби з висувними крилами та комплектами супутникового наведення, можливо, "стануть найвирішальнішою зброєю" на 25-му місяці повномасштабної війни Росії в Україні.

"Можливо, рішучішим, ніж ударні дрони. Можливо, навіть більшою мірою, ніж традиційний король битви — артилерія", — підкреслює журналіст.

Фактори, що заважають ЗСУ впоратися з КАБами

На думку Акса, нині Україна мало що може зробити, щоб дати відсіч.

"Її найкращі зенітно-ракетні комплекси та пускові установки перебувають у відчайдушному дефіциті. Її колишнім радянським винищувачам бракує дальності для ураження планувальних бомбардувальників. А європейські F-16, які могли б дати українцям шанс на перемогу, ще не прибули", — журиться журналіст.

Скидаючи сотню та більше планувальних бомб КАБ за день із відстані до 40 миль, винищувачі-бомбардувальники ПКС Росії систематично руйнують українську оборону, полегшуючи просування штурмових груп російської армії, хоча й ціною великих витрат.

До того ж КАБи стали основною причиною того, що українські війська в Авдіївці зрештою відступили після жорстоких боїв.

"У розпал боїв за Авдіївку в середині лютого російські ПКС усього за два дні скинули 250 КАБів", — уточнює колумніст.

І наводить слова Єгора Шугара, бійця 3-ї окремої штурмової бригади, що прикривала відхід авдіївського гарнізону.

"Ці бомби повністю знищують будь-яку позицію", — написав Єгор Шугар у соцмережі Х.

Ще одна ключова причина, за словами експерта, полягає в тому, що проросійські республіканці в Конгресі США припинили допомогу Україні, починаючи з жовтня, позбавивши українські сили життєво важливих боєприпасів.

Стратегія російських ПКС

Як підкреслює Інститут вивчення війни (ISW), кампанія плануальних бомбардувань, яку здійснюють Повітряно-космічні сили РФ, стала стандартною практикою під час спроби російських окупантів захопити будь-яку територію або населений пункт.

"Перед штурмом росіяни розгортають керовані авіабомби КАБ проти українських позицій і приступають до артилерійських підготовчих обстрілів. До того ж вони мають послідовний і частий характер", — пояснила українська аналітична група Frontelligence Insight.

На думку Акса, російські фахівці доопрацювали конструкцію КАБ, збільшивши дальність польоту з 25 до 40 миль. У поєднанні зі скиданням бомб із повітря, артилерійськими ударами та застосуванням безпілотників ці атаки виявляються вельми важкими для українських військ, які відчувають нестачу боєприпасів.

Що можна зробити

Журналіст зауважує, що десятки МіГ-29 і Су-27 ВПС України можуть виявляти повітряні цілі на відстані близько 50 або 60 миль за допомогою радарів №019, №001 або №010 і уражати їх за приблизно половини цієї відстані ракетами Р-27. Однак дуже часто для цього їм потрібно перетнути лінію фронту, щоб вступити в бій із російськими літаками, озброєними КАБами, чого українські пілоти зазвичай не роблять.

"І не дарма. Українським бійцям не вистачає радіоелектронних перешкод. Літаючи поблизу російських позицій або всередині них, вони надзвичайно вразливі для російської ППО", — пояснює колумніст.

Він додає, що 50-60 літаків Lockheed Martin F-16, які Україна збирається отримати з Данії, Нідерландів і Норвегії, можуть дати українському командуванню нові можливості.

Фото: U.S. Army

"Оснащені системою самозахисту AN/ALQ-213, яка об'єднує датчики, блоки перешкод і засоби протидії для захисту літака від ракет, F-16 можуть безпечно літати ближче до лінії фронту або навіть над нею", — пояснює журналіст.

Виявивши цілі на відстані до 70 миль за допомогою своїх радарів AN/APG-66(V)2, пілоти F-16 могли б запускати ракети AIM-120 із відстані 57 миль — досить далеко, щоб уразити бомбардувальники, які планують, не заглиблюючись углиб території Росії.

"Можливо, найголовніше те, що AIM-120 — це ракета типу "вистрілив і забув" із власним крихітним радаром. Пілот може піти відразу після пострілу. Р-27ЕР — це, навпаки, напівактивна ракета. Пілот повинен висвітлювати ціль власним радаром протягом усього польоту Р-27. Це наражає його на небезпеку вогню у відповідь", — акцентує увагу експерт на ключових моментах.

Якщо українське командування справді усвідомлює небезпеку, яку російські КАБи становлять для українських позицій на землі, воно повинно агресивно розгорнути F-16 і націлитися на російські "сушки" за допомогою смертоносних планувальних бомб.

"Проблема, створювана широким використанням КАБів, найімовірніше, збережеться, і рішення може бути досягнуто тільки за рахунок додаткових закупівель і розгортання систем протиповітряної оборони Patriot і F-16, оснащених сучасними системами протиповітряної оборони "повітря-повітря", — підкреслює Frontelligence Insight, словами яких Акс підсумовує свій матеріал.

Нагадаємо, Фокус писав, що в жовтні 2023 року оглядачі Defence One розповіли про те, що існує щонайменше 14 різних версій винищувачів F-35 Lightning II. Це сталося через те, що в 1990-х роках Пентагон ухвалив рішення про створення літака, проте не визначився з його конструкцією.