ГУР та партизани провели спецоперацію у Мелітополі: є загиблі окупанти й знищена техніка (фото)

В епіцентрі вибуху перебувало 20 російських окупантів, дві тентовані вантажівки "КамАЗ" й УАЗ Patriot. Втрати ворога уточнюються, розповіли в українській розвідці.

У пʼятницю, 22 березня, бійці Головного управління Міністерства оборони України разом з партизанами знищили російських військових та їхню бойову техніку в Мелітополі Запорізької області. Про це повідомили в пресслужбі ГУР у Telegram.

"22 березня 2024 року на території тимчасово окупованого Мелітополя відбулось два вибухи", — йдеться у повідомленні.

У результаті спеціальної акції ГУР МОУ й місцевого руху опору було завдано вогневого ураження групі російських окупантів та військовій техніці. Зокрема, в епіцентрі вибуху перебувало близько 20 військових ЗС РФ, дві тентовані вантажівки "КамАЗ" й УАЗ Patriot.

В українській розвідці зауважили, що втрати противника уточнюються.

"Відсіч московським загарбникам триває! Слава Україні!" — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 23 березня стало відомо, що танкісти 60-ї механізованої Інгулецької бригади ліквідували позиції Збройних сил Російської Федерації на Лиманському напрямку. Зокрема, танк Т-64 міг обстріляти позиції ворога з близької дистанції в напрямку села Терни.

20 березня бійці 3-ї ОШБр показали, як знищили окупантів, їхні позиції й бойову техніку на Авдіївському напрямку. Українські військові зауважили, що ліквідувати ворога вдалося за допомогою прямих влучань.