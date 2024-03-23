ЗС РФ застосували нову тактику та мають іншу амуніцію: як змінилася ситуація біля Авдіївки

Росіяни проводять ротації на фронті, підтягують резерви та укріплюють захоплені позиції. Попри це, зменшилася кількість атак на Авдіївському напрямку, розповів командир батальйону безпілотників 3-ї ОШБр Вадим Мазевич.

На Авдіївському напрямку Донецької області російські військові застосовують нову тактику та мають іншу амуніцію. Про це повідомив командир батальйону безпілотників Третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України Вадим Мазевич в ефірі "Еспресо".

Він зауважив, що на Авдіївському напрямку зменшилася кількість атак та спроб штурмів у порівнянні з попередніми тижнями. Натомість окупанти почали застосовувати точкові удари із застосування техніки. Зокрема, якщо раніше противник використовував більше піхоти, то наразі він надає перевагу FPV-дронам і дронам-розвідникам.

"Вони (росіяни, — ред.) начебто зменшили натиск, однак постійна розвідка та постійні дошкуляння з боку ворога відчуваються", — сказав Вадим Мазевич.

За його словами, причиною цього може бути перегрупування. Зокрема, наразі у ворога відбувається ротація, він підтягує резерви та укріплює захоплені позиції.

"І ще ми спостерігаємо такі речі, як появу у противника іншої амуніції та інших тактик ворога. Можливо, є застосування інших підрозділів, які були на інших ділянках фронту", — наголосив він.

Мазевич розповів, що армія РФ має підрозділи, які мають хорошу амуніцію, нові зразки, також окупанти застосовують іншу тактику ведення бою. Крім цього, українські військові побачили, що це інші війська, аналізуючи кількість та пересування людей на фронті. Зокрема, є мобілізовані та підготовлені бійці.

Нагадаємо, 22 березня офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький розповів, що після захоплення Авдіївки ворог перестав демонструвати таку інтенсивність, як була раніше. Зокрема, потужність противника зменшилася.

21 березня військово-політичний оглядач проєкту "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що окупанти почали вводити резерви для того, аби втримати інтенсивність боїв. За його словами, це означає, що найближчим часом не варто очікувати прориву.