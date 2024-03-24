Вибухи в Криму: ЗСУ знищили два російські десантні кораблі, — Генштаб (фото)

Обидва кораблі свого часу були побудовані на верфях у Гданську (Польща). Були озброєні ракетними установками і реактивними системами залпового вогню.

Українські силовики уразили російські десантні кораблі "Ямал" і "Азов" у Сімферополі. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ в неділю, 24 березня.

Крім того, було уражено центр зв'язку Чорноморського флоту РФ. Російські військові пабліки, а також влада цього не підтверджували. Кадри ураження поки що також не публікувалися ЗМІ та Telegram-каналами.

Зазначимо, що "Ямал" — це великий десантний корабель проєкту 775. Корабель побудований у Гданську (Польща) 1987 року, увійшов до складу Чорноморського флоту 1988 року. Спочатку мав найменування "БДК-67", з 3 січня 2002 року має найменування "Ямал" у зв'язку з тим, що в червні 2001 року над кораблем взяла шефство адміністрація Ямало-Ненецького автономного округу Російської Федерації. "Ямал" міг розвинути швидкість у 18 вузлів, а його довжина становила 112,5 метра. На борту могли розташовуватися до 500 тонн техніки і вантажів та 225 десантників.

Озброєння "Ямалу":

2 здвоєні 57 мм артилерійські установки АК-725;

2 пускові установки реактивної системи залпового вогню А-215 "Град-М";

4 пускові установки переносного зенітно-ракетного комплексу "Стріла-2".

Великий десантний корабель "Ямал"

"Азов" — великий протичовновий корабель проєкту 1134БФ Червонопрапорного Чорноморського флоту ВМФ СРСР, а з 1991 року ВМФ Росії.

Великий протичовновий корабель "Азов" став першим і єдиним кораблем, що пройшов модернізацію під установку дослідного універсального багатоканального ЗРК "Форт". За початковим проєктом 1134-БФ на ньому передбачалося розмістити десять пускових установок нового ЗРК (80 ракет): шість у кормі на місці кормового УЗРК "Шторм" і чотири на місці носового. Уже під час модернізації "Азова" від ідеї заміни артилерії відмовилися, залишивши старі, але надійні АК-726.

"Азов" був побудований у Гданську (Польща) і увійшов до складу флоту 1990 року. Водотоннажність корабля 4080 тонн, довжина 112,5 метра, ширина 15 метрів, осадка 3,7 метра, екіпаж 87 осіб. Озброєння БДК "Азов" складають: артилерійська установка АК-176, дві шестиствольні артилерійські установки АК-630, система залпового вогню УМС-73 "Град", чотири пускові установки переносного зенітно-ракетного комплексу "Стріла-2". На борту можуть розташовуватися до 500 тонн техніки і вантажів та 225 десантників.

Великий протичовновий корабель "Азов"

Нагадаємо, що глава ГУР МО Кирило Буданов заявив, що 5 дронів MAGURA знищили БДК "Цезар Куніков" із військовим вантажем. За словами глави розвідки, екіпаж корабля становить 90 осіб, про кількість врятованих буде відомо пізніше, оскільки пошуково-рятувальна операція російських військ триває.

Нагадаємо також, що за словами спікера української розвідки Андрія Юсова, на кораблі "Цезар Куніков", можливо, крім особового складу, перевозили боєкомплект. За попередньою інформацією, нікому з екіпажу вижити не вдалося.