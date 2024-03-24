"Великий ризик": у Збройних силах Польщі пояснили, чому не збили російську ракету

Польське командування дотримується своєї версії подій щодо російської ракети в повітряному просторі Республіки Польща.

Представник Оперативного командування Збройних сил Польщі, підполковник Яцек Горишевський 24 березня заявив, що рішення не збивати російську ракету було ухвалено на основі інформації радіолокаційних систем. У командуванні розуміли, що вона покине повітряний простір країни, а спроба збити ракету становила б ризик для місцевого населення, повідомляє RMF24.

"ППО України знає, що більшість російських ракет походять зі сходу або півночі; ті, хто обороняється, з меншою ймовірністю очікують нападу із заходу. Тому РФ навмисно маневрує своїми ракетами таким чином, щоб вони робили коло і уражали цілі в Україні із Заходу", — заявив Горишевський.

Він також пояснив, що рішення не збивати ракету ухвалив Оперативний командувач Збройних сил. "Рішення було прийнято на основі інформації наших радіолокаційних систем. Оцінка траєкторії, швидкості та висоти ракети показала, що вона покине наш повітряний простір", — зазначив представник Оперативного командування.

За словами підполковника, спроба збити ракету спричинить великий ризик для місцевих жителів. "Ракета важить понад 2 тонни, з них 400 кілограмів — бойове навантаження. Після збиття ракети її залишки впадуть на нашу територію. Сюди ж упадуть і залишки об'єкта, яким буде збито саму ракету", — сказав Горишевський.

За його словами, якби ракета прямувала вглиб Польщі, то рішення про її збиття могло бути ухвалене парами чергових літаків F-16.

"Саме Оперативний командувач Збройних Сил оцінює ситуацію і уповноважений ухвалити таке рішення. З іншого боку, льотчик-винищувач, навіть якщо він отримає дозвіл на збиття такої ракети, не може цього зробити, якщо він розуміє, що її уламки можуть впасти на лікарню чи школу. Місце, де відбуватиметься знищення, також важливе під час ухвалення рішень", — зазначив військовий.

Ракета РФ у небі над Польщею: що відомо

Вранці в неділю, 24 березня, оперативне командування видами Збройних сил Польщі повідомило, що ракета увійшла в польський повітряний простір у районі міста Осердув, Люблінське воєводство, і залишалася там 39 секунд.

"24 березня о 4.23 відбулося порушення повітряного простору Польщі однією з крилатих ракет, запущених цієї ночі дальньою авіацією РФ. Об'єктами ударів стали міста на заході України", — ідеться в повідомленні.

За словами польського радника міністра оборони Мечислава Бенека, якби ракета залетіла вглиб країни і загрожувала б безпеці, то її б ліквідували. Вона летіла на висоті 400 метрів і зі швидкістю 800 км/год. Ракета залетіла вглиб Польщі на 1,5-2 км. Під час інциденту в повітря підняли дві пари винищувачів F-16 — два польські та два американські винищувачі. Попри пояснення з боку польських офіційних осіб і військових аналітиків, українські оглядачі Defense Express назвали таку картину парадоксальною.

Нагадаємо, що 24 березня російські військові знову атакували територію України, застосовуючи як безпілотні літальні апарати, так і ракети. Це була вже третя атака за останні чотири дні. Особливо постраждав Київ, де спрацювала система протиповітряної оборони.