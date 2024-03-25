Армія вчинила правильно: у Польщі вважають, що ракети РФ й надалі залітатимуть у польське небо

За словами польського політика Шимона Головня, інциденти з порушенням повітряного простору його країни можуть повторитися допоки в Україні триває війна.

Спікер польського Сейму Шимон Головня не виключає повторення інциденту з порушенням російською ракетою повітряного простору Польщі під час масованих атак по Україні. Про це повідомляє Polskie Radio.

"Такі інциденти траплялися, трапляються і, швидше за все, доки триватиме війна в Україні, вони будуть траплятися. Найважливіше, щоб ми були в безпеці, щоб всі системи працювали, щоб ми ще більше вдосконалювали ці системи і не шкодували ні сил, ні грошей на те, щоб озброїтися", — наголосив спікер польського Сейму.

Головня зауважив, що дії щодо збиття ракет мають ухвалюватись таким чином, аби не завдати шкоди цивільному населенню.

"Збити таку ракету означає, що її уламки мають кудись впасти, це стає неконтрольованим і набагато складнішим процесом. Я абсолютно переконаний, що армія поводилася тут саме так, як і повинна була поводитися", — підсумував очільник Сейму.

Нагадаємо, під час масштабної ракетної атаки на Україну в ніч на неділю, 24 березня, одна з російських ракет потрапила на територію Польщі. Унаслідок інциденту польську авіацію було піднято в повітря.

Пізніше польський військовий аналітик Ярослав Вольськ розповів, чому поляки не перехопили російську Х-101. Він припускає, що для знищення ворожих цілей необхідно перекривати конкретні ділянки повітряного простору, інакше існує загроза ураження цивільних літаків або дружньої бойової авіації. Але поки що Польща нібито не може собі цього дозволити, оскільки в країні працюють 66 аеропортів.