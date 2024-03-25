Ракети Aster 15 пройшли бойове хрещення в Червоному морі: чим зброя допоможе Україні, — експерти

Ракетами сімейства Aster 15/30 оснащені комплекси SAMP/T, які перебувають на озброєнні ЗСУ. Як показав бойовий епізод у Червоному морі, вони цілком ефективні при перехопленні балістики.

Ракетний фрегат ВМС Франції Alsace (D656) проєкту FREMM, що перебуває в Червоному морі, успішно перехопив три балістичні ракети, які запустили єменські повстанці по цивільних суднах. Про це повідомила 21 березня пресслужба французьких збройних сил.

Фрегат під час операції ASPIDES цивільні судна, забезпечуючи протиповітряну оборону в акваторії Червоного моря. Як повідомили оглядачі "Мілітарного", хусити випустили по цілях три протикорабельні балістичні ракети. Зі свого боку фрегат Alsace під час перехоплення залучив зенітні ракети типу Aster 15/30, які фактично показали 100% ефективність.

"Цей випадок став дебютним для корабельного варіанту Aster 30 з перехоплення балістичної ракети в бойовій ситуації", — пишуть експерти.

Своєю чергою експерти Defense Express докладніше зупинилися на характеристиках озброєння корабля, за допомогою якого були уражені ракети хуситів. Так головним озброєнням Alsace є системи вертикально запуску ракет Sylver A-50, оснащеними ракетами Aster 15/30. Цей вид озброєння є морським аналогом комплексу SAMP/T, який також перебуває на озброєнні Сил оборони України.

Експерти зазначили, що морська Aster 15 і ракета Aster 30 для сухопутних ЗРК SAMP/T належать до одного сімейства ракет, але з різними тактико-технічними характеристиками.

Морська Aster 15:

стартова маса — 310 кг;

довжина корпусу — 4,2 метра;

швидкість польоту — 3 Маха;

дальність стрільби — до 30 км.

Сухопутна Aster 30:

стартова маса — 450 кг;

довжина корпусу — 4,9 м,

швидкість польоту — 4,5 Маха;

дальність стрільби — до 120 км.

З огляду на позитивний досвід французького корабля в цьому бойовому епізоді, експерти натякнули, що комплекси SAMP/T, якими озброєно Aster 30, можуть вкрай ефективно протистояти балістичним ракетам росіян. Таким чином європейські партнери України можуть бути постачальниками ефективних засобів для перехоплення балістики.

"Тому, відповідно, на прикладі ураження ракет єменських хуситів також варто просити не тільки додаткові Patriot, а й також додаткові SAMP/T", — підкреслили в Defense Express.

Раніше повідомлялося, що американські льотчики, які виконують бойові завдання в Червоному морі, почали наносити на палубних винищувачах F/A-18E/F Super Hornet мітки збитих безпілотників хуситів. Західні оглядачі зазначили, що для пілотів ВМС США полювання на БПЛА повстанців стало звичною справою.