Намагався влаштуватись до Національної поліції: СБУ викрила "крота" ФСБ (фото)

За даними слідства, фігурант планував шпигувати за "Гвардією наступу" та іншими підрозділами ЗСУ. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Служба безпеки України затримала чоловіка, який за вказівкою Кремля намагався влаштуватись на службу до Сил оборони України та шпигувати на користь ворога. Про це повідомила пресслужба СБУ.

"СБУ затримала "крота" ФСБ, який намагався влаштуватися до поліції, щоб шпигувати за "Гвардією наступу" та підрозділами ЗСУ", — йдеться у повідомленні.

Фігурант планував збирати інформацію про підрозділи правоохоронного органу, а також отримати доступ до збору даних про особовий склад та переміщення військової техніки ЗСУ. Щоб перевірити здібності колаборанта, куратори з Росії дали йому тестове завдання — розвідати на Київщині місця дислокації військових аеродромів та шпиталів, а також оборонних заводів.

"Щоб зробити це, зрадник "втемну" використовував місцеву жительку, в якої орендував квартиру. Встановлено, що її син воював у складі цієї бригади та загинув на передовій", — зазначила пресслужба СБУ.

Затриманим виявився мешканець Броварського району. Чоловіка затримали та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне ув’язнення.

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Нагадаємо, що Служба безпеки України затримала агента ФСБ Російської Федерації, який "зливав" росіянам інформацію для прориву оборони Києва у 2022 році.

Крім того, співробітники СБУ викрили блогерів, які опублікували відео та фото місць ударів ЗС РФ під час обстрілу. Матеріали, розміщені ними в соцмережах, миттєво з'явилися на медіаресурсах ворога, пояснили в спецслужбі. За подібні дії громадянам загрожує до 12 років в'язниці.