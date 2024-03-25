Відродження "Срібного Дракона": у США відновили літак-розвідник TU-2 Dragon Lady (фото)

З літаком-розвідником сталася аварія у 2020 році, з того часу борт відновлювали. Лише минулого місяця він здійнявся у повітря.

15 лютого американський літак TU-2 Dragon Lady 1078 здійнявся в небо після трьох років інтенсивних відновлюваних робіт. Про його політ заявила пресслужба Повітряних сил США.

Після 1030 днів в простої відбувся перший політ літака, про який повідомили тільки зараз. Літак Dragon Lady відновлювали спільно з Lockheed Martin і 9 групою технічного обслуговування. Літак з бортовим номером 1078 знову розправив крила після аварії. Вона сталася 21 квітня 2021 року, коли борт аварійно сів на злітно-посадкову смугу. Тоді було пошкоджено крила літака, але ніхто не постраждав.

Відновлення літака зайняло три року Фото: US Air Force

Літак не змогли доставити на виробництво Lockheed Martin в Каліфорнії, тому його відновлювали в Білі. Всі роботи відбувались на авіабазі. Роботи проводили разом з 4 відділом льотних випробувань Центру управління життєвим циклом Повітряно-космічних сил, куди входить 9 група. Підрозділ відповідає за весь термін служби різних апаратів у Повітряних силах. Dragon Lady 1078 повністю розібрали, замінили компоненти і заново зібрали.

"Льотна перевірка включала в себе тест руління для оцінки систем, низькофункціональний контрольний політ для перевірки безпеки та високофункціональний контрольний політ, під час якого літак виводився на граничні режими і забезпечувалася нормальна робота всіх систем для перевірки всіх компонентів", — сказав підполковник Джошуа, командир льотного складу 1-ї розвідувальної ескадрильї, який навчає студентів.

Підготовка Dragon Lady до польоту Фото: US Air Force

Загалом було побудовано 5 літаків TU-2. Відновлення борту 1078 дозволяє збільшити доступність навчальних літаків. Випробувальний політ робив особисто підполковник Джошуа, командир 1-ї розвідувальної ескадрильї.

Нагадаємо, 29 березня ЗМІ писали, що у США модернізували легендарний літак-розвідник U-2 Dragon Lady.

8 січня літаки-шпигуни U-2 Dragon Lady вийшли на "прогулянку слонів". Вони знаходяться на службі понад 70 років.