Понад 70 років у строю: літаки-шпигуни U-2 Dragon Lady вийшли на "прогулянку слонів" (фото)

Легендарні літаки-розвідники близькі до завершення своєї карʼєри в Повітряних силах США після понад 70 років служби.

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На авіабазі Повітряних сил США Білл у Північній Каліфорнії відбулася "прогулянка слонів" за участі літаків-розвідників, навчально-бойових штурмовиків та танкерів. Про це повідомляє The War Zone.

Очолили "прогулянку слонів" літаки-розвідники U-2 Dragon Lady, за ними слідували літаки для підготовки льотчиків T-38A, а також танкери KC-135R. Видовищні кадри мають гіркий присмак, пишуть у виданні. Річ у тому, що авіабаза Білл є найстарішим експлуатантом літаків Dragon Lady. Вже у наступному році їх почнуть виводити зі служби Повітряних сил, щоб до 2027 року завершити вивід літаків на пенсію. Це означає, що U-2 будуть в експлуатації понад 70 років.

На "прогулянці слонів" були літаки T-38A, на яких вчили льотчиків U-2 Фото: US Air Force

U-2 знаходився під загрозою зняття з експлуатації майже одразу після того, як його прийняли на озброєння. Виведення літаків на пенсію знаменує собою масштабні зміни у структурі Повітряних сил США. Військові хочуть мати можливість вести бойові дії в умовах надзвичайної боротьби.

Прогулянка слонів – це демонстрація сили армії США Фото: US Air Force

Замінять літаки-розвідники на безпілотники RQ-180 та певною мірою RQ-4. Проте дещо U-2 забере із собою — неймовірно гнучку багатоцільову здатність, з якою у багатьох відношеннях не зможуть конкурувати БПЛА. U-2 має виконувати завдання поблизу краю зони досяжності ворога.

Нагадаємо, 27 грудня німецькі винищувачі Eurofighter влаштували "прогулянку слонів" на аеродромі.

3 січня ЗМІ писали, що в США може зірватись модернізація легендарних бомбардувальників B-52.