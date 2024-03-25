У Путіна більше немає кордонів: Кремль може застосувати "нову зброю", — Times

Як вважає експерт Хеміш де Бреттон-Гордон, нові повітряні атаки на Україну знову поставили під загрозу Запорізьку атомну електростанцію. Навколо ядерного об'єкта терміново потрібно створити демілітаризовану зону.

Президент РФ Володимир Путін після теракту в Підмосков'ї може подумати, що у нього немає більше обмежень у методах досягнення своїх цілей. Він може використовувати будь-яку зброю проти України. Про це написав колишній командир Об'єднаного полку хімічних, біологічних, радіологічних і ядерних військ Хеміш де Бреттон-Гордон у статті для The Times.

За словами експерта, теракт у концертному залі "Крокус-Сіті" підвищить рівень ескалації, незалежно від того, хто несе за нього відповідальність. Тепер імовірність того, що Кремль може використати хімічну або навіть отруйну зброю, щоб домогтися своїх цілей, зросла.

Крім того, як повідомляється, нові повітряні атаки на Україну знову поставили під загрозу Запорізьку атомну електростанцію, яка зараз контролюється окупантами. Життєво важливе джерело живлення, що підтримує охолодження реакторів, відключено. Потенційній аварії можна запобігти тільки за допомогою старих генераторів.

У матеріалі йдеться про те, що голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі "заграє" з президентом Сирії Башаром Асадом, пропонуючи йому допомогу. Так, у Дамаску вже багато років намагаються створити "бомбу".

"Я смиренно пропоную пану Гроссі бути в Україні або, можливо, в Москві, щоб гарантувати безпеку ЗАЕС, а не розмахувати ядерною енергією перед носом іншого тирана, який, імовірно, буде використовувати її як жахливу зброю, а не як цінне джерело енергії для свого народу", — написав Хеміш де Бреттон-Гордон.

За його словами, терміново потрібно створити демілітаризовану зону навколо ЗАЕС. Це допоможе запобігти величезній екологічній та гуманітарній катастрофі. Для цього завдання свої війська могли б, як вважає експерт, надати Китай або Індія. На них Путін не нападатиме.

"Я вважаю, що Путін не виключає можливості використання ЗАЕС як імпровізованого ядерного пристрою", — написав експерт.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ перетворили енергоблок ЗАЕС на спортзал і гараж для техніки. На опублікованому відео видно вантажівки з російською символікою війни та іншу важку техніку. Поруч стоять три БТР.

Також в "Енергоатомі" повідомляли, що Запорізька АЕС на межі блекауту. За словами Петра Котіна, наразі найбільша в Європі атомна електростанція з'єднана з українською енергосистемою лише лінією електропередачі ПЛ-330кВ "Запорізька ТЕС — Феросплавна".