Без вікон і дверей: у мережі показали перші секунди після атаки ЗС РФ на Київ (фото, відео)

Наслідками ракетної атаки окупантів на столицю України стали зруйновані вщент конгрес-хол, спортивна зала і виставковий центр Академії мистецтв.

Студенти Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука у Києві були на заняттях під час ранкового ракетного удару Збройних Сил Російської Федерації 25 березня. У мережі показали будівлю навчального закладу зсередини одразу ж після влучання збитих уламків. Відеокадри опублікували у Telegram-каналі "Типовий студент".

У приміщенні повністю вибиті шибки разом з віконними рамами й двері, а у коридорі підлога встелена горою пилу.

Нагадаємо, центральна частина корпусу навчального закладу зазнала пошкоджень внаслідок попадання в будівлю уламків балістичної ракети, яку збили сили ППО. Міністерство культури й інформаційної політики повідомило, що вщент зруйновані конгрес-хол, спортивна зала і виставковий центр. Крім того, суттєво пошкоджені приміщення кафедр та авдиторії закладу.

Помічниця ректора навчального закладу Ганна Фещенко заявила, що поранення дістала викладачка-методист. Загалом у Печерському районі столиці постраждали семеро людей, двох із них медики госпіталізували.

Наслідки атаки ЗС РФ на Академію мистецтв у Києві Наслідки атаки ЗС РФ на Академію мистецтв у Києві Наслідки атаки ЗС РФ на Академію мистецтв у Києві

За даними видання Kyiv Post, головною ціллю Росії під час обстрілу Києва 25 березня була Служба безпеки України. Ракети були націлені на приміщення, в якому перебувають високопосадовці СБУ.

Військово-політичний оглядач проєкту "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що ЗС РФ могли атакувати Київ за допомогою протикорабельних гіперзвукових ракет "Циркон". Для цього росіяни могли створити наземну пускову установку, про яку досі не було відомо.