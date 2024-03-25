Щоб відбити будь-яку атаку РФ: Кулеба закликав терміново посилити ППО України і передати Patriot

За словами глави МЗС, росіяни наражають на небезпеку життя українців, завдаючи балістичного удару по центру багатомільйонного міста.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав терміново посилити ППО України, особливо системами Patriot. Про це він повідомив у Twitter.

"Діти в Києві біжать в укриття о 10:30 ранку, коли смертоносні російські балістичні ракети збиваються над столицею засобами ППО. Немає таких злодіянь, на які не пішли б російські убл*дки, включно зі спробою нанесення балістичного удару по центру багатомільйонного міста", — заявив він.

Міністр зазначив, що Україні потрібна ППО, яка здатна відбити будь-яку російську атаку.

"Це нагадування про те, що Україні терміново потрібно більше протиповітряної оборони, зокрема, системи Patriot і ракети, здатні відбити будь-яку російську атаку", — заявив він.

Удар по Києву 25 березня: що відомо

Уранці 25 березня ЗС РФ з тимчасово окупованого Криму випустили в напрямку Києва дві балістичні ракети. Українська ППО цілі знищила. Тип ракет ще встановлюється. Уламки збитих ракет потрапляли в різних районах столиці.

За даними видання Kyiv Post, головною метою Росії під час обстрілу Києва 25 березня була Служба безпеки України. Ракети були націлені на приміщення, в якому перебувають високопоставлені чиновники СБУ.

Військово-політичний оглядач проекту "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що ЗС РФ могли атакувати Київ за допомогою протикорабельних гіперзвукових ракет "Циркон". Для цього росіяни могли створити наземну пускову установку, про яку досі не було відомо.