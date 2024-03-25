ЗСУ збили одразу дві ракети "Циркон", якими атакували Київ, — Defense Express

"Циркон" вважається найпередовішою російською ракетою, але її знову перехопили українські ЗРК.

25 березня, російські війська знову використали свою новітню ракету, ЗМ22 "Циркон", для удару по Києву. Це вже другий випадок застосування цієї ракети після невдалої спроби атакувати Київ 7 лютого. Тоді, судячи з усього, пошкоджена ракета впала на дорогу в Деснянському районі. Про це повідомляє портал Defense Express із покликанням на джерела.

Але 25 березня російські війська запустили одночасно два "циркони", які були збиті безпосередньо над Києвом. У своїх висновках українські аналітики покликаються на свідчення джерел і дані першочергового аналізу уламків.

Зазначається, що 7 лютого були занадто фрагментовані уламки, тому на ідентифікацію пішло п'ять днів. Тепер же доступно більше даних.

Ракета "Циркон"

Наявна інформація дає змогу провести глибший аналіз і точніше відповісти на запитання про тип двигуна, систему наведення, використані матеріали. Цього достатньо, щоб оцінити реальні можливості "Циркона" й технологічний рівень.

Ракета "Циркон"

Атака "Цирконом" проводилася з окупованого Криму, про що йдеться в офіційному повідомленні про знищення двох балістичних ракет від командування Повітряних сил України.

Нагадаємо, що, за словами українського оглядача Олександра Коваленка, російські війська могли застосувати "Циркон".

Також повідомлялося, що Путін пригрозив застосуванням ядерного комплексу "Сармат".