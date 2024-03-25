У Раді розкрили місця служби "обмежено придатних" в армії: можуть потрапити на фронт

За словами нардепа Федора Веніславського, "обмежено придатні" українці мають пройти повторний медичний огляд, після чого їх можуть відрядити до бойових підрозділів.

Обмежено придатні до військової служби чоловіки знову проходитимуть медичний огляд. Відповідно до нового закону, їхній статус визначиться після медичного огляду як придатні або непридатні до військової служби. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив народний депутат України, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

"Коли ми наведемо лад і чітко визначимо, хто придатний, а хто непридатний, вони можуть бути мобілізовані, якщо будуть придатними, і зможуть поповнити вакантні місця в бойових підрозділах і бригадах", — заявив нардеп.

Згідно із законопроєктом про забезпечення прав військовослужбовців і поліцейських на соціальний захист, "обмежено придатні" українці мають пройти повторний медичний огляд протягом дев'яти місяців.

"Обмежено придатні" мають повторно пройти ВЛК

21 березня нардепи підтримали в другому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців і поліцейських на соціальний захист". Згідно з документом, військовозобов'язані чоловіки, які мають статус обмежено придатних, зобов'язані повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). На отримання нового висновку про придатність або непридатність у них є дев'ять місяців.

Також 21 березня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 10313 про соціальний захист військових і поліцейських. Серед змін — право на відпустку при народженні дитини, заборона гендерної дискримінації, можливість звільнення для жінок, у яких хвора дитина.

Нагадаємо, народні депутати протягом двох місяців так і не ухвалили в другому читанні законопроєкт про посилення мобілізації. Серед питань, які вони мали б підтримати або видалити — перелік підстав для відстрочки, мобілізація з молодшого віку, запровадження певних стимулів для того, щоб чоловіки ставали на військовий облік.