Посилення мобілізації: хто має прийти до ТЦК без повістки з 1 квітня

Законодавство передбачає, що є низка підстав, за яких чоловіки мають прийти до Територіального центру комплектування без оповіщення.

Новий законопроєкт про мобілізацію ще не ухвалений Верховною Радою, а тому нові правила не набули чинності. Тому в Україні діють раніше прописані положення щодо військового обліку. Вони встановлені Порядком проведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів, а також низкою законів про військову повинність і мобілізаційну підготовку.

Так, згідно з теперішніми нормами законодавства, існують підстави, за яких чоловіки мають прийти до Територіального центру комплектування без оповіщення.

Коли військовозобов'язані, призовники та резервісти мають самі прийти до ТЦК

Підстави для цього можуть бути такими:

щоб отримати дозвіл на зміну місця проживання — в іншій адміністративній одиниці України;

для зняття з військового обліку в разі виїзду за кордон на строк понад три місяці;

для постановки на військовий облік після прибуття на нове місце проживання (у семиденний строк);

для повідомлення про зміну персональних даних, зазначених у статті 7 Закону України "Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів" (у семиденний строк);

щоб повідомити про втрату військово-облікового документа (це потрібно одразу після втрати документа);

щоб звірити власні персональні дані з обліковими даними ТЦК (не рідше ніж один раз на п'ять років).

Крім того, щороку до 1 жовтня в ТЦК необхідно подавати документи, які підтверджують відстрочку громадянина від призову на строкову військову службу.

Нагадаємо, як можуть покарати чоловіка за ігнорування трьох повісток. За словами адвоката В'ячеслава Лихачова, оголошення громадянина в розшук після ігнорування трьох повісток про виклик до ТЦК і СП, відповідає загальним стандартам прав і свобод людини.

Також народний депутат Федір Веніславський говорив, що обмежено придатних можуть направити в бойові частини. Повторне проходження ВЛК для обмежено придатних, як вважають парламентарії, дасть змогу прибрати корупційні ризики і визначити реальну придатність громадян до військової служби.