"Основна перевага — вибір": чому "контракт" з ЗСУ краще за мобілізацію, — ТЦК (відео)

Коли в Україні мобілізують чоловіка, він проходить військовий вишкіл та потрапляє туди, де потрібні люди. У випадку контрактної служби пропонуються зовсім інші умови, і переваги не обмежуються зарплатнею.

25 березня у центрі Львова, на площі Ринок, відбувався рекрутинг у Збройні сили України. Його проводили працівники ТЦК спільно з представниками морської піхоти та десантно-штурмової бригади. На місці подій побували кореспонденти "Суспільного".

Працівники військкомату роздавали перехожим інформаційні брошури та пояснювали, чим відрізняється контрактна служба у війську від мобілізації.

"Контрактна служба передбачає більш потужну підготовку і людина має вибір — це основна перевага, окрім більшого грошового забезпечення", — підкреслила старша інструкторка з рекрутингу районного ТЦК Юлія Ярова.

На її думку, загроза мобілізації викликає у людей страх, але можна виконати свій обов’язок та мати при цьому вибір. У випадку служби за контрактом боєць може обрати підрозділ та спеціальність.

"Є бойові, і так само є тилові посади. Якщо є бажання, можна вибрати залежно від фаху, цивільної професії й бажання самого контрактника. Це можуть бути й "мирні" професії, такі як зварювальник чи ремонтник, електрик, так само і бойові, як стрілець і сапер", — зазначив представник Центру комплектування морської піхоти Олексій Саблій.

Львів’янин Олександр зізнався військовим, що його син роздумує над контрактною службою в ЗСУ. Чоловік працює у сфері IT, і батьки хочуть, щоб він служив за своєю спеціальністю.

"Треба займатися тим, чим вмієш, а якщо ти не вмієш штурмувати, то що там, ну сходив — поліг одразу і все", — пояснив Олександр.

Незалежно від спеціальності кожен "контрактник" проходить базовий загальний військовий вишкіл.

"Навчання йде більше як місяць — це базове, а фахове — це вже залежить від професії", — пояснив інструктор з рекрутингу та комплектування Галицько-Франківського ТЦК Роман Телюк.

Якщо ж військовозобов’язаний був мобілізований, після завершення навчання вибору він не має. Бійця направляють у ту військову частину, яка потребує доукомплектування.

Нагадаємо, член оборонного комітету Верховної Ради Федір Веніславський пояснив, куди можуть мобілізувати "обмежено придатних" українців та в який термін їм потрібно пройти повторно ВЛК.

25 березня у Закарпатській області заблокували трасу "Київ–Чоп". Кілька десятків жінок вийшли на протест проти мобілізації. Учасниці акції безперервно ходили пішохідним переходом.