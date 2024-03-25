Від нардепів до Сил оборони: СБУ торік знищила 47 агентурних мереж (відео)

За словами очільника СБУ Василя Малюка, зрадники України та їхні агентурні мережі — справжні "гадюшники" і кожну таку гадюку потрібно задокументувати і виявити.

До складу агентурних мереж, які працювали проти національної безпеки України, входили засекречені агенти, різного ґатунку колаборанти і просто рядові коригувальники, які чекали на "руський мир". Про те, як Україну "вичищають" від різнокаліберних зрадників — від діючих нардепів до представників Сил оборони, розповів в інтерв’ю на телемарафоні "Єдині новини" голова Служби безпеки України Василь Малюк.

"Я називаю це справжніми "гадюшниками" і кожну таку гадюку ми маємо задокументувати — виявити всіх, а не одноосібного держзрадника", — підкреслив очільник СБУ.

Як один з прикладів він навів ліквідацію мережі, учасники якої, за завданням ФСБ Росії, пройшли курси операторів бойових дронів і планували знищити систему Patriot.

Малюк також зазначив, що хоч у росіян і сильні спецслужби, але СБУ обіграла їх по всіх ключових напрямах.

Дивитися з 5:48:08

Зрадники в рясах

Голова СБУ акцентував увагу, що дуже важливо вичистити ворожих "кротів" у рясах.

"З-під ряси мундир виглядає. Що тут спільного з Богом?" — ставить Малюк риторичне запитання.

Він наголосив, що СБУ не бореться зі священнослужителями загалом, у СБУ виникають запитання тільки до тих, хто працює проти України, прикриваючи рясою ФСБшні мундири.

"Якщо особа в рясі стоїть і по телефону коригує вогонь ворога по мирному кварталу. Чи може ряса та кадило в такому випадку бути індульгенцією? Звичайно, ні. Ми її притягуємо до відповідальності, як і будь-кого іншого", — зазначив Малюк.

І додав, що завдяки СБУ вже 23 агенти в рясах отримали судові вироки. Загалом оголошено 37 підозр та відкрито більше 80 кримінальних проваджень.

"Список їхніх злочинів — від держзради до розпалювання міжрелігійної ворожнечі", — уточнив очільник Служби безпеки.

Кармічні борги воєнних злочинців

Голова СБУ не став офіційно підтверджувати, що за ліквідацією низки воєнних злочинців на кшталт Киви, Татарського, Прілєпіна та інших стоїть СБУ, але розповів багато цікавих деталей, які свідчать, що Служба безпеки знає про ці "бавовни" набагато більше, ніж може прокоментувати.

"Вони віддають кармічні борги перед українським народом. Крапка", — категорично запевнив Малюк.

Він зазначив, що справедливе покарання наздогнало усіх негідників:

екснардепа Киву – у вигляді куль калібром 9×19 мм з контрольним в голову;

пропагандиста і вбивцю Татарського — у вигляді подарункового погруддя, начиненого вибухівкою;

міністра внутрішніх справ "ЛНР" Корнета вибухівка "знайшла" в барбершопі під час гоління;

генпрокурор цього сепаратистського утворення Горенко в прямому сенсі "вигорів на робочому місці" від 800 грамів пластиду.

"Воєнний злочинець Прилєпін підірвався в авто на протитанковій міні. Він залишився живий, але без своїх "дорогоцінностей", — підсумував Малюк.

Нагадаємо, співробітники СБУ затримали чоловіка, який за вказівкою Кремля намагався влаштуватись на службу до Сил оборони України та шпигувати на користь ворога.

Також ми повідомляли, що Служба безпеки України затримала агента ФСБ Російської Федерації, який "зливав" росіянам інформацію для прориву оборони Києва у 2022 році.