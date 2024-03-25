Буде складно: Україна може не отримати ракет для Patriot без допомоги США, — експерт

Протягом останніх днів Росія суттєво посилила ракетні атаки по Україні на фоні інформації про вичерпання ракет для ППО.

У разі відсутності нового фінансування військової допомоги для України з боку Конгресу Сполучених Штатів отримання Україною ракет для зенітних ракетних комплексів Patriot буде складнішим завданням. Про це в коментарі "РБК-Україна" заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Він зазначив, що причиною інтенсивності російських ракетних обстрілів, яку можна бачити впродовж останніх кількох днів, можуть бути перебої з постачанням Україні ракет для ЗРК.

Олександр Мусієнко не виключає, що росіяни "хочуть перевірити" інформацію західних медіа, яка стосується вірогідного вичерпання в України запасів зенітних перехоплювачів до кінця місяця.

"Наскільки я знаю, за результатами 20-ї зустрічі у форматі "Рамштайн" її учасники ухвалили рішення щодо постачання ракет для систем протиповітряної оборони. До того ж, крім США, інші країни також залучені до процесу виробництва ракет для Patriot", — зазначив він.

Експерт каже, що питання щодо подальшого постачання Україні ракет для систем ППО наразі вирішується. Проте надалі, якщо в США не проголосують за допомогу, це буде складніше робити, зокрема, це актуально для ракет для Patriot.

Упродовж останніх кількох днів країна пережила декілька масованих атак і точкові удари балістичними ракетами по українських містах, які завдали російські окупанти. У зв'язку з цим глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав союзників негайно посилити українську ППО, перш за все ЗРК Patriot. Нагадаємо, що 22 березня армія РФ завдала масованого ракетного удару по українській енергетичній інфраструктурі. Глава Міненерго Герман Галущенко назвав його наймасштабнішим за останній час.

Того ж дня британська розвідка виступила з припущенням, що подібні атаки не припиняться доти, доки в РФ є авіація та ракети.