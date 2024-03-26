Уночі в Бєлгородській області прогриміли вибухи: у РФ розповіли про наслідки (відео)

За словами губернатора регіону В'ячеслава Гладкова, на підльоті до Бєлгорода нібито знищено 13 повітряних цілей. Чиновник також стверджує, що внаслідок обстрілу пошкоджено понад 20 будівель і є постраждалі.

У ніч на 26 березня на території Бєлгородської області Російської Федерації прогриміли вибухи. Про це написав губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі.

За словами чиновника, над Бєлгородом і Бєлгородським районом спрацювала протиповітряна оборона. Глава регіону стверджує, що ППО нібито збила 13 повітряних цілей на підльоті до обласного центру.

Гладков заявив, що внаслідок атаки в селищі Дубове двоє людей постраждали двоє людей, а також зафіксовано пошкодження 20 приватних житлових домоволодінь і однієї господарської споруди. За його словами, у будівлях вибито вікна, посічено фасади, покрівлі та паркани.

"Усі оперативні та аварійні служби працюють на місцях. Обхід території буде продовжено у світлий час доби", — заявив губернатор.

Місцеві Telegram-канали також показали кадри роботи ППО в Бєлгородській області.

У Міноборони Росії ніяк не прокоментували атаку.

Нагадаємо, за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, рейд російських добровольців у Бєлгородську та Курську області Росії свідчить про те, що Росія не в змозі забезпечити захист своїх кордонів перед світовою спільнотою.

За інформацією журналістів, через проведення російськими добровольцями військової операції в Курській і Бєлгородській областях РФ російське військове командування ухвалило рішення про перекидання сил від лінії фронту на захист Бєлгорода. ...