"Наступні 5-6 місяців можуть бути критичними": ЗСУ бракує снарядів і людей, — The Economist

У виданні попередили, що в найближчі кілька місяців ЗС РФ можуть посилити наступ. Водночас Україна має проблеми зі зброєю, мобілізацією та оборонними спорудами.

Українські Сили оборони відчувають нестачу боєприпасів і живої сили на передовій. Водночас ЗС РФ не знижують тиску та можуть навіть посилити наступ. Про це йдеться у статті The Economist.

У ЗМІ попередили, що є "тривожна ймовірність" нового наступу ЗС РФ у найближчі кілька місяців. Ворог може пробити оборону та просунутись вглиб.

Російські окупанти посилено тиснуть одразу на кількох напрямках після захоплення Авдіївки. Їм вдалося просунутись на 7–10 кілометрів на захід від міста. Рухаючись вперед, загарбники намагаються не дати Україні зміцнити оборонні рубежі, але більший "поштовх" прогнозують влітку.

"Наступні п’ять–шість місяців можуть бути критичними", — зазначив аналітик Rochan Consulting і автор сайту Ukraine Conflict Monitor Конрад Музика.

На його думку, пріоритетами для України є "жива сила, укріплення та боєприпаси". Однак у виданні проінформували, що Сили оборони страждають від "гострого снарядного голоду".

"Активним використанням безпілотників українці змогли частково компенсувати нормовані снаряди. Але безпілотники не можуть зосередити вогонь так, як артилерія", — йдеться у матеріалі.

Повідомляється, що ЗС РФ випускають по всьому фронту щонайменше п’ять снарядів на кожного захисника. Нині у Росії виробляються приблизно три мільйони артснарядів на рік, а також отримують додаткову зброю від КНДР й Ірану. Водночас Європа має виробити за 2024 рік лише 1,4 мільйона снарядів, а наступного року — два мільйони.

"Найкращою перспективою для полегшення становища України є ініціатива, над якою чеський уряд тихо працює з початку війни. Чехи нишпорили по світу в пошуках боєприпасів і наразі придбали приблизно 800 000 снарядів", — підкреслили журналісти.

Очікується, що снаряди, які вже почали надходити в Україну в невеликих кількостях, дадуть змогу оборонцям "передохнути" протягом кількох місяців.

"Дефіцитом є й інші види боєприпасів. Україні небезпечно бракує засобів протиповітряної оборони", — зазначили у ЗМІ.

Україна "терміново" потребує додаткових засобів, щоб завдавати ударів по Криму та логістичних центрах в тилу ворога. У виданні припустили, що "значну частину" крилатих ракет Storm Shadow і Scalp вже було використано.

"Україні також не вистачає танків та інших бойових машин, хоча є певна надія, що Америка зможе надіслати їй сотні законсервованих бойових машин Bradley, не потребуючи додаткових грошей від Конгресу", — йдеться у статті.

Проблема, за яку пропонується взяти на себе провину самій Україні — це мобілізація. Середній вік українських військових на передовій становить 43 роки. Їхній моральний стан оцінюється як "загалом високий", але захисники виснажені та потребують ротації.

Також Україні поставили на карб затримки у будівництві оборонних укріплень. Посилення рубежів оголосили лише в листопаді, і наразі інтегрована система захисту лише "повільно формується". Вона включає протитанкові рови, перешкоди "зуби дракона", мінні поля, вогневі точки та земляні укріплення для захисту піхоти.

Нагадаємо, в Associated Press розповіли, як Україна розвиває оборонну промисловість в умовах війни. У 2024 році уряд заклав у бюджет у 20 разів більше грошей на купівлю і розроблення зброї всередині країни, ніж це було до повномасштабного вторгнення ЗС РФ.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко відповів на повідомлення про нібито запланований наступ ЗС РФ на Харків. Зі слів експерта, у Росії немає достатньої кількості військових для проведення цієї операції.