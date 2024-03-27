Повітряна тривога і вибухи в Бєлгороді: у РФ поскаржилися на новий обстріл (відео)

За словами губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова, російські сили ППО нібито збили 18 повітряних цілей на підльоті до обласного центру.

У ніч на 27 березня територія Бєлгородської області Російської Федерації зазнала обстрілу. Про це написав губернатор регіону В'ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі.

Гладков заявив, що над Бєлгородом і Бєлгородським районом спрацювала протиповітряна оборона. За його словами, сили ППО нібито знищили 18 повітряних цілей на підльоті до обласного центру.

Чиновник також стверджує, що внаслідок атаки постраждав один чоловік.

Гладков повідомив, що в селищі Дубове Бєлгородського району пошкоджено дев'ять приватних домоволодінь і шість автомобілів, а в селі Таврове — два приватні домоволодіння і два автомобілі. Крім того, глава регіону повідомив про пошкодження покрівлі одного будинку в селі Нікольське.

"Усі оперативні служби працюють на місцях. Обхід території буде продовжено у світлий час доби", — написав Гладков.

У Міноборони РФ ніяк не прокоментували обстріл Бєлгородської області.

Своєю чергою місцеві Telegram-канали опублікували попередження про ракетну загрозу і відео, на яких можна почути сирену повітряної тривоги.

Нагадаємо, на території Бєлгородської області також було чути вибухи в ніч на 26 березня. В'ячеслав Гладков заявив про знищення 13 повітряних цілей, двох постраждалих і пошкодження понад 20 будівель.

Раніше, 24 березня, повідомлялося, що в Бєлгороді зафіксовано влучання і руйнування внаслідок "прильотів" і падіння уламків, а також пошкодження кількох будівель і пари автомобілів на проспекті Слави.