Наступ ЗС РФ: експерт пояснив, чому росіяни не досягли успіхів після Авдіївки

На думку військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, згідно із загальною штатною комплектацією, для успішного наступу підрозділ має мати певну кількість техніки, але часто має значно менше від необхідного.

Формування Збройних сил Росії не можуть ефективно виконувати бойові завдання в Україні через неповну укомплектованість. Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв'ю для 24 Каналу.

"Вони вже давно недоукомплектовані. Вони не можуть повноцінно забезпечувати свою армію технікою. У них досить серйозний дефіцит. Вони можуть набирати людський ресурс, але його ще треба чимось забезпечувати, щоб він працював ефективно в наступі. А якщо в наступі ти не маєш достатньо техніки, то ти не є ефективним підрозділом і не можеш повноцінно виконувати свої бойові завдання", — зазначив Коваленко.

Коваленко також підкреслив, що російські підрозділи стикаються з дефіцитом техніки, що робить виконання бойових завдань неможливим. Згідно із загальною штатною комплектацією, для успішного наступу підрозділ повинен мати певну кількість техніки, але часто має значно менше необхідного. Це призводить до погіршення результатів бойових дій.

"Результат ми бачимо. Цей підрозділ, техніка знищуються, не мають можливості виконати своє бойове завдання. Йде інший підрозділ, який також отримує відповідно меншу кількість механізованої компоненти. Уже один танк, три ББМ і приблизно 10 гольф-карів. Результат такий самий. Отже, все йде шляхом деградації", — пояснив Коваленко.

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Нагадаємо, за даними Bild від 25 березня, ЗС РФ просунулися на Авдіївському напрямку і захопили два нових населених пункти. Видання повідомляло, що російські сили повністю захопили Тоненьке та Орлівку, а наступною метою ЗС РФ стане місто Часів Яр.

Раніше, 24 березня, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) 24 оцінили шанси ЗС РФ на оточення і захоплення Часового Яру в Донецькій області. Аналітики зазначили, що тактичні успіхи ворога не створюють умови для цього.