Армія майбутнього: США показали концепти танка M1E3 Abrams і БМП XM-30 (фото)

Американський танк Abrams M1E3 має "схуднути" до 60 тонн, отримати автомат заряджання та нові технології. А БМП XM-30, які прийдуть на заміну M2 Bradley, отримає потужнішу гармату.

На конференції Industry Day 2024 показали якісні концепти новітньої техніки армії США: БМП XM30 і танка Abrams M1E3. Концепти доступні за посиланням у презентації.

У презентації військові показали нові бойові машини з приблизними датами отримання на озброєння. Були показані концепти:

бойової машини M-10 Booker — 2025 рік;

БМП XM-30 — 2029 рік;

роботизованих бойових машин — 2028 рік;

танків M1E3 Abrams — приблизно 2030.

Також були коротко описані характеристики машин наступного покоління. Зокрема, у танка M1E3 Arams планується, що екіпаж складатиметься з 3 бійців, а не 4, як на нинішніх машинах. Це означає наявність автомата заряджання. Матиме 120-мм гармату, вбудований комплекс активного захисту, гібридну електричну силову установку та масу 60 тонн.

Концепт Abrams M1E3 Фото: скріншот

БМП XM-30, яка прийде на заміну відомих M2 Bradley, матиме такі характеристики: 50-мм автоматичну гармату (в М2 Bradley 25-мм гармата), вбудований комплекс активного захисту, також гібридну електричну силову установку та вагу 47-55 тонн (у M2 Bradley 27,6 тонни). Екіпаж машини складатиметься з двох військових, а десантне відділення буде розраховане на 6 військових.

БМП XM-30 Фото: скріншот

Доповнюватимуть БМП й танки роботизовані машини. Вони мають надійти на озброєння у 2028 році. Для керування потрібно буде 2 солдати. Бойові модулі можуть мати як ПТРК, так і протипіхотне озброєння. Керувати наземними платформами буде AMPV, яка прийшла на заміну M113.

Роботизовані платформи під керівництвом AMPV Фото: скриншот

Нагадаємо, 13 листопада армія США показала концепт майбутньої БМП XM-30.

7 вересня в США оголосили про розробку модернізації танків Abrams, яка знаменує нову віху в розвитку машини.