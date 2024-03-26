Marder в ЗСУ: як себе проявила німецька БМП в боротьбі із ЗС РФ

Німецька бойова машина піхоти — це 20-мм автоматична гармата, захист від 30-мм снарядів в лоб і комфорт екіпажу. Україна отримала вже 90 Marder 1 A3.

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Сили оборони з початку 2023 року є оператором найкращих БМП західного виробництва. Німеччина була однією з тих країн, яка передала Україні бойові машини піхоти Marder 1 A3 виробництва Rheinmetall. Фокус розібрався, як себе проявила машина в бою, в чому її особливість, і що про них каже армія.

Україні передали вже 90 БМП Marder 1 A3 разом із запчастинами і боєприпасами. В планах — передати ще 30 машин, про що йдеться на сайті Міноборони Німеччини. Калібр гармати Marder — 20-мм, що менше, ніж у БМП Bradley M2A2 і БМП Strv 9040.

Як і з БМП Bradley, ЗСУ отримали не найновішу модернізацію БМП Marder. Саму машину розробили у 1960-х років, а серійне виробництво почалося у 1971 році. За цей час було створено кілька модифікацій й найновішою є 1 A5A1. Версія А3 є наймасовішою в німецькій армії.

БМП Marder від 1А3 до 1А5А1 на навчаннях в Німеччині

В чому особливість німецьких БМП Marder

Версія Marder 1 A3 — це розробка 1989 року. Вага машини зросла одразу на 1600 кг. Це пояснюється покращенням бронювання БМП. Відтепер вона може витримувати в лобову проєкцію 30-мм снарядів з радянської гармати БМП-2 калібром 30-мм. Також було встановлено рознесені плити на даху корпусу та башти, щоб збільшити захищеність від елементів касетних боєприпасів.

Відомо, що додаткове бронювання виготовляла компанія Thyssen-Henschel і KUKA, воно або приварювалось, або прикручувалось до бойової машини. Випробування додаткового захисту показали, що 30-мм снаряд залишив лише невелику умʼятину в основному бронюванні. Борт корпусу витримує 14,5 мм боєприпаси.

Випробування додаткового бронювання на Marder 1 A3

Озброєння Marder представлено 20-мм автоматичною гарматою Rheinmetall Mk20 RH-202. Попри менший калібр, ніж в однокласників, цього достатньо для ураження радянської легкоброньованої техніки. Початкова швидкість пострілу становить 1110 м/с, а швидкострільність складає 800-1000 снарядів на хвилину. Основним недоліком машини є нестабілізована гармата, що унеможливлює стрільбу на ходу.

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Також завдяки доопрацюванням машина отримала довершені прицільні прилади із балістичним обчислювачем, лазерним далекоміром. Є денний і нічний канали для ведення вогню в будь-який час доби. Окрім 20-мм гармати є кулемет MG-3 і ПТРК Milan. Проте для стрільби протитанковою ракетою потрібно висунутись з башти, що може бути небезпечним для військових.

Німці створювали БМП Marder для роботи у звʼязці з танком Leopard 1. Основне завдання — супроводження танків, прикриття і перевезення піхоти, а також придушення ворожої піхоти і легкоброньованої техніки противника.

Що кажуть українські військові про БМП Marder

"Це як пересісти з "Жигулів" на "Мерседес", — каже військовий у репортажі журналістів про БМП Marder.

У десантному відділенні можуть поміститись одразу 6 десантників. За словами військових, всередині там комфортно і не кидає зі сторони в сторону під час руху. Про німецьку БМП Marder українські журналісти зробили не так багато сюжетів. Відомо, що машини поступили на озброєння однієї з десантно-штурмових бригад ЗСУ.

Силова установка представлена 600-сильним двигуном MB833 від Mercedes-Benz. Через збільшення ваги питома потужність складає 18 кінських сил на тонну. Максимальна швидкість БМП Marder — 65 км/год.

Чим БМП Marder краща за радянські БМП

Директор фонду "Повернись живим" Тарас Чмут у відео на "Мілітарному" заявив, що німецькі бойові машини кращі за радянські.

"Вона вище за БМП-1, має більший обʼєм і більший комфорт для екіпажу і десанту, але помітна. Комплекс озброєння більше збалансований як раз по знищенню піхоти і бронетехніки. Гармата скорострільна, яка з підкаліберними снарядами може пробивати 20-мм броню при куті зустрічі до 60 градусів. Це дозволяє боротись з БТРами 60, 70, 80, 82 і плюс-мінус з БМП-1 та БМП-2 в борт точно, але в лоб — під питанням. При цьому тримати удар від БМП-2", — розказав Чмут.

Майбутнє БМП Marder

Наразі Бундесвер вже має на озброєння БМП Puma, яка закуповується для заміни Marder. Новий проєкт розробляли з 1996 року на основі проєкту NGP (нова броньована платформа). Серійні версії машини почали надходити в Бундесвер з 2015 року. Рішення купувати нову машину зумовлено тим, що Marder вже вичерпав модернізаційний потенціал і треба була захищеніша машина.

БМП Puma прийшла на заміну Marder Фото: Соцмережі

Puma має гармату вже 30-мм калібру, ПТРК Spike-LR німецько-нідерландсько-ізраїльського концерну EuroSpike GmbH і покращений захист від підриву на міні. Проте не можна сказати, що машина виявилась дуже вдалою, бо має проблеми з боєздатністю. Наприкінці 2022 року відбулися навчання, під час яких з ладу вийшло 8 з 18 машин, що були залучені до маневрів. Відтак наразі зупинено закупівлі нових БМП Puma, а модернізація затримується до зими 2024 року.