Заміна M4 і M249 все ближче: в США випробували нові гвинтівки під калібр 6,8 мм на Алясці

Військові протестували в екстремальних низьких температурах новий кулемет і штурмову гвинтівку.

Американська армія провела тестування штурмових гвинтівок XM7 і кулеметів XM250 в суворих арктичних умовах в межах програми Army Cold Region Test Center. Про це повідомляє Army Recongition.

Для заміни штурмової гвинтівки M4 і ручного кулемета M249 в США розробляють зброю з новим калібром 6,8-мм. Нове озброєння має чисельні покращення разом з точністю і дальністю дії. Попри збільшення калібру з 5,56 мм нова зброя легша і має меншу віддачу.

XM7 і XM250 на початку року протестували в суворих умовах на Алясці, що мало підтвердити надійність і ефективність кулеметів і гвинтівок в екстремальних умовах. Тестування проводили солдати 11-ї повітряно-десантної дивізії, які дислоковані на обʼєднаній базі Елмендорф-Річардсон.

Тестування охопили різні сценарії: статичну стрільбу, маневрування та інші. Вони тривали 72-годинну симуляцію на великих полігонах, яка перевіряла не тільки продуктивність, але і її витривалість за умов сильних холодів. Протягом всіх маніпуляцій збирались дані про зброю: точність ураження цілей, комплексну оцінку людського фактора, зокрема адаптації до використання зброї в холодних умовах.

Введення в американську армію XM7 і XM250 в арсеналі армії США представляє трансформаційний момент у військовому озброєні. Пріоритетом новинок є точність, дальність дії та комфорт оператор. Проєкт підкреслює безперервний розвиток військових технологій.

Кулемет XM250

XM7 — це штурмова гвинтівка, яка має замінити M4, яка кілька десятиліть перебуває на озброєнні армії США. Це частина американської програми Next Generation Squad Weapon. Так само і кулемет XM250 має замінити легкий кулемет M249, який на озброєнні з 1980-х років.

Нагадаємо, в грудні Sig Sauer показала новий кулемет для армії США під калібр 6,8х51 мм.

Раніше військові протестували нові гвинтівки NGSW нового покоління. Бійці відзначили позитивну різницю нової системи.