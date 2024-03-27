Словенія спрямує 1 млн євро на проєкт із закупівлі снарядів для України, — ЗМІ

Офіційно міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський не уточняв конкретну суму, яку виділить Любляна на боєприпаси для ЗСУ, однак, за даними словенських медіа, йдеться про мільйон євро.

Словенія приєднається до чеської ініціативи щодо придбання артилерійських боєприпасів для України за межами Євросоюзу. Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський під час свого візиту до Любляни у вівторок, 26 березня, передає Czech Radio.

Ліпавський не надав точних цифр про фінансову підтримку від Любляни. Однак, за даними словенського інформаційного агентства STA, уряд Словенії спрямовує на проєкт мільйон євро.

Глава чеської дипломатії провів зустріч у Словенії з колегами зі Словаччини, Угорщини та Австрії. На робочому обіді до глав МЗС приєднався й міністр закордонних справ Чорногорії.

На зустрічі обговорювали розширення та роботу Європейського Союзу, російську агресію проти України та міграційні питання.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що якщо Росія зможе перемогти Україну, то вона не зупиниться. Кремль влаштовуватиме нові так звані "СВО" в Європі.

Раніше у Fobes повідомили, що на озброєнні української армії є танки M-55S, які передала Словенія. Наразі їх ще не помітили на фронті.

Зазначимо, 4 січня стало відомо, що в Україні дооснастили словенські танки M-55S додатковим динамічним захистом.