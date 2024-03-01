Росія почне інші війни в Європі, якщо зможе перемогти Україну, — глава МЗС Чехії

Міністр Ян Ліпавський сказав, що межі російських імперських амбіцій. Для цього треба продовжувати допомагати Україні та посилювати санкції.

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Якщо Росія зможе перемогти Україну, то вона не зупиниться. Кремль влаштовуватиме нові так звані "СВО" в Європі. Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, пише Ceske Noviny.

За його словами, необхідно й далі продовжувати допомагати Україні, а також посилювати тиск на Росію та її союзників через санкції.

"Поразка України принесла б нові ресурси переможцям і відкрила б двері для подальших "спеціальних військових операцій" у Центральній і Східній Європі", — сказав Ліпавський.

Він також зазначив, що потрібно стримати межі російських імперських амбіцій.

"Війна в Україні — це також і наша війна. На карту поставлено наше майбутнє", — сказав глава чеської дипломатії.

Ліпавський зазначив, що, надихнувшись безкарністю Росії, інші "хижаки" в усьому світі також візьмуть приклад із Кремля та почнуть нападати на своїх сусідів.

Також міністр заявив, що європейці досить довго страждали від стратегічної прокрастинації після того, як закінчилася Холодна війна. Багато хто повірив, що падіння комунізму та розпад СРСР призвели до ігнорування чітких попереджень. Наприклад, війна Росії в Грузії, анексія півострова Крим, а також вбивство Кремлем його політичних опонентів.

За словами Ліпавського, ще однією державою, яка прагне змінити заснований на правилах міжнародний порядок, є Китай. "Зовнішня політика Китаю стає дедалі агресивнішою", — сказав він, нагадавши попередження Пекіна про те, що він може використовувати військову силу проти Тайваню.

Нагадаємо, 22 лютого стало відомо, що Чехія більше не видає візи та посвідки на проживання росіянам і білорусам. Заяви на отримання посвідки на проживання в Чехії, які вже надіслані до посольства громадянами Росії або Білорусі, вважаються неприйнятними.