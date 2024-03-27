У Кабміні назвали суму збитків для довкілля через удар РФ по ДніпроГЕС

Екоінспектори ДЕІ зафіксували засмічення ґрунтів та пляму нафтопродуктів орієнтовною масою 0,5 тонни.

В уряді України розповіли про збитки, які зазнало довкілля через удар російських окупантів по Дніпровській ГЕС. Зокрема, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець стверджує, що орієнтовні збитки довкіллю через російську атаку по ДніпроГЕС вже перевищили суму 140 млн гривень.

Високопосадовець нагадав, що ДніпроГЕС зазнала пошкоджень 22 березня. За результатами обстеження екоінспектори ДЕІ зафіксували засмічення ґрунтів та пляму нафтопродуктів приблизною масою 0,5 тонни. Стрілець запевняє, що станом на зараз ситуація вже стабільна.

"Зараз у жодній точці вже не спостерігається збільшення вмісту нафтопродуктів. Співробітники Держекоінспекції та Держводагентства надалі здійснюють щоденний моніторинг стану водних ресурсів у річці Дніпро нижче греблі ДніпроГЕС", — наголосив Стрілець.

Окремо міністр розповів, що відбувається з відходами від руйнації, які утворюються через постійні обстріли території України російською армією. Очільник відомства наголосив, що станом на зараз у всіх регіонах України утворилося понад 600 тисяч тонн відходів руйнувань.

Нагадаємо, що під час масованого обстрілу по Україні 22 березня російська армія атакувала ДніпроГЕС 8 ракетами. Відомо про влучання по машинній залі та по греблі станції. Тоді ж у пресслужбі ПрАТ "Укргідроенерго" заперечили загрозу прориву греблі ДніпроГЕС, однак внаслідок пошкодження через атаку її роботу довелося зупинити.

За словами генерального директора "Укргідроенерго" Ігоря Сироти, на швидке відновлення ДніпроГЕС розраховувати не варто, оскільки лише для виготовлення агрегатів з нуля потрібно від 18 до 24 місяців. Водночас удар РФ по ДніпроГЕС призвів до шкоди для екології, зокрема через витік нафтопродуктів у річку Дніпро.