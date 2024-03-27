"Вниз за течією": у Мінекології розповіли про рух нафтової плями внаслідок удару по ДніпроГЕС

Фахівці стежать за тим, аби шкідливі речовини не потрапили до тих місць, де вода забирається для потреб населення.

Нафтова пляма, яка утворилася внаслідок удару по греблі ДніпроГЕСу, рухається вниз за течією Дніпра. Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів, повідомив подробиці в ефірі телемарафону.

Фахівці ретельно стежать за ситуацією та контролюють розповсюдження нафтової плями. Вони роблять відповідні заміри для того, щоб попередити ймовірну небезпеку.

"Та пляма, як утворилася внаслідок потрапляння у воду пів тонни паливно-мастильних матеріалів, вона рухається нижче за течією Дніпра", — заявив очільник відомства.

Експерти стежать за тим, аби шкідливі речовини не потрапили до тих місць, де вода забирається для потреб населення. За кілька днів ситуація повинна стабілізуватися. Зі слів посадовця, ризиків щодо якості води, яка подається для населення, немає.

Удар РФ по ДніпроГЕС

По Дніпровській ГЕС 22 березня російським окупантам вдалося завдати вісім ракетних ударів. За словами керівника Департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Юрія Бєлоусова, гідроелектростанція була виведена з ладу, але небезпеки для мешканців Запорізької області немає.

Директор Укргідроенерго Ігор Сирота заявив, що на території ДніпроГЕС зафіксовано влучання. За його словами, невідомо, як ракетна атака РФ зрештою вплине на роботу Дніпровської ГЕС. Водночас збитки внаслідок атаки суттєві, тому ситуація є критичною.

Михайло Яцюк, директор Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України (НААН), розповів, що загроз затоплення сотень тисяч гектарів, як це було внаслідок підриву Каховської ГЕС, немає. Таких масштабних аварій він не очікує. Яцюк запевнив, що фахівці ретельно обстежать об’єкт. За його словами, активно ведуть роботи з ліквідації наслідків.

Нагадаємо, 25 березня в "Укргідроенерго" назвали терміни відновлення ДніпроГЕС. За словами гендиректора компанії Ігоря Сироти, наслідки ворожої атаки по гідроелектростанції колосальні. Фахівці оцінюють вартість і можливі терміни ремонту.