Розділи
Матеріали
Воєнний фокус Російсько-українська війна Обстріли міст України

"З відстані 90 км": в ОВА розповіли про удар РФ новою авіабомбою по Харкову (відео)

Мирослав Гурко
Фото: Олег Синєгубов / Telegram | В ОВА розповіли про удар РФ новим боєприпасом по Харкову

Ударом по Харкову було пошкоджено житлові будинки. Внаслідок атаки вибито близько 300 вікон в будівлях.

Боєприпас, яким ударили по Харкову, могли випустити з відстані приблизно у 90 км. Подробиці повідомив в ефірі телемарафону Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА.

Російські загарбники використали новий тип озброєння, який раніше українські захисники не фіксували. Було завдано два удари. Інформація щодо атаки перевіряється.

"Запущений такий снаряд з відстані приблизно 90 км", – повідомив Олег Синєгубов.

Ударом пошкоджено будинки. Внаслідок атаки понад 300 вибитих вікон. Фахівці працюють на місці події.

Неможливо відобразити вміст. Подивитись в Telegram

Удар по Харкову 27 березня

Російські окупанти 27 березня посеред дня атакували Харків. Унаслідок двох вибухів загинула одна людина, а ще понад десятеро отримали поранення.

У мерії заявили про те, що російські війська завдали удару по житловому мікрорайону Харкова. Унаслідок цього було пошкоджено п'ятиповерхові будинки, у яких проживали люди. Постраждали й приміщення інституту невідкладної хірургії.

Сергій Болвінов, керівник Слідчого управління поліції Харківської області, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook розповів, чим саме могли вдарити окупанти по місту. За інформацією, що перевіряється, ворог застосував дешевий аналог крилатої ракети. Це УМПБ Д-30 СН, що виготовлений на базі ФАБ-250.

Окремо було зазначено, що противник не застосовував авіацію для ударів по житлових кварталах Харкова вже два роки. Відповідно, терор може тривати, тому громадянам необхідно відповідальніше ставитися до сигналів повітряної тривоги і спускатися в укриття.

Нагадаємо, РФ відновила атаки по українських енергооб'єктах. Керівник Міненерго 25 березня вказав на причину.