У Криму зафіксували корвет проєкту "Каракурт": з нього можуть запускати "Циркони" (фото)

За даними "Атеш", корабель зайшов у бухту Севастополя. Окрім гіперзвукових ракет "Циркон" він є носієм "Кинджалів" та "Оніксів".

У бухту тимчасово окупованого Севастополя зайшов корабель, з якого можуть запускати "Калібри", "Онікси" та "Циркони". Про це відомо з публікації партизанського руху "Атеш" від 27 березня.

"Наші агенти продовжують відстежувати кораблі ЧФ РФ. Сьогодні в Севастопольській бухті ми помітили захід малого ракетного корабля проєкту 22800 "Каракурт"", — заявили представники підпілля.

В "Атеш" наголосили, що суден такого типу у російському Чорноморському флоті залишилось небагато. Повністю на плаву — лише "Циклон", корабель "Аскольд" був пошкоджений у листопаді 2023 року. На момент удару йому залишався лише місяць до здачі в експлуатацію.

"Інші кораблі цього проєкту, які повинні перебувати на службі у ЧФ РФ, перебувають у стані будівництва", — зазначили партизани.

Представники підпілля запропонували офіцерам флоту РФ допомогу та подякували мешканцям захопленого Криму, які надають інформацію Силам оборони.

Фото з місця подій Фото: Атеш

Кораблі проєкту "Каракурт": чим вони небезпечні?

Малі ракетні кораблі проєкту 22800 "Каракурт" призначені для виконання бойових завдань у прибережних водах, а також можуть пересуватись внутрішніми річковими комунікаціями. Їхніми цілями можуть стати стратегічні об'єкти, надводні бойові кораблі та морські об’єкти.

Основне озброєння цих кораблів — вертикальна пускова установка 3S-14, розміщена в надбудові. Вона складається з восьми осередків. Комплекс може запускати ракети типів "Калібр", "Онікс" та "Циркон". Також корвети обладнані 76-мм гарматою АК-176МА та зенітним ракетно-гарматним комплексом "Панцирь-М". Судна проєкту "Каракурт" можуть нести й БПЛА — типу "Орлан-10".

Нагадаємо, 26 березня речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк попередила, що ЗС РФ можуть продовжувати "час від часу" атакувати Київ ракетами "Циркон". З її слів, Росія має кілька десятків таких ракет, які можуть бути розміщені в Криму.

27 березня речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш підтвердив, що швидкість російських гіперзвукових ракет "Циркон" становить 8–9 махів. Він підкреслив, що "Циркони" — це "дуже-дуже швидка зброя".