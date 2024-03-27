"Взагалі ховають": у Раді не підтримали поправку про демобілізацію за бажанням бійця, — нардеп

Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що було вирішено підтримати норму про демобілізацію після 36 місяців служби, але за рішенням президента України. Також розглядаються інші варіанти.

Комітет з національної безпеки Верховної Ради України відхилив поправку про демобілізацію бійців після 36 місяців служби за власним бажанням. Про це розповів народний депутат України Олексій Гончаренко у себе в Telegram.

За його словами, Комітет підтримав поправку про демобілізацію після 36 місяців, але тільки за рішенням президента України.

"Демобілізація після 36 місяців служби без додаткових рішень Ставки — відхилена. Це моя поправка. Я на ній наполягав. Але Комітет з національної безпеки не підтримав. Поки що Комітет підтримав правку Безуглої (народної депутатки Мар'яни Безуглої, — ред.) про демобілізацію після 36 місяців, але за рішенням Президента", — зазначив Гончаренко.

За його словами, також нардепи над іншими варіантами. Приміром, демобілізація після 36 місяців служби, але 18 із них мають пройти на передовій. Також шукають нові варіанти.

"Ідею демобілізації взагалі ховають. Розмірковують над варіантами — 36 місяців, але 18, щоб були на передовій і ще шукають варіанти. Але глобально, як концепт — не хочуть. Дуже погані новини", — заявив Гончаренко.

Гончаренко про демобілізацію Фото: Скриншот

Нагадаємо, Гончаренко також назвав дату, коли відпустять строковиків. За його словами, 27 березня було затверджено графіки і вже наступного тижня розпочнеться процес демобілізації солдатів строкової служби. Триватиме він до кінця весни.

Також повідомлялося, що 21 березня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 10313 про соціальний захист військових і поліцейських. Серед змін — право на відпустку при народженні дитини, заборона гендерної дискримінації, можливість звільнення для жінок, у яких хвора дитина.