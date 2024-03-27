Спалахувало і вибухало: влада Бєлгородської області заявила про масову ракетну атаку (відео)

Росіяни скаржились на пряме влучання в автомобіль, який в результаті вщент згорів посеред вулиці в Бєлгороді. На відео з місця подій видно мінімум два прильоти в межах міста.

Увечері 27 березня у Бєлгороді сили протиповітряної оборони (ППО) ЗС Росії відбили масовану атаку засобів повітряного нападу, яка сталась через чотири години після удару авіабомб РФ по центру Харкова. Над російським містом начебто знешкодили 16 ракет. Про деталі вечірніх прильотів розповів губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков в Telegram-каналі.

Зі слів Гладкова, усі 16 цілей були начебто збиті "на підльоті" до міста. Водночас отримали пошкодження 12 будинків та вісім автомобілів. Два автомобілі згоріли повністю. Також росіянин запевняє, що жоден громадянин РФ не постраждав, але інформація уточнюється — можливі зміни.

Удари по РФ - Гладков про вечірній обстріл Бєлгорода 27 березня Фото: Скриншот

Губернатор опублікував світлини, які демонстрували наслідки повітряної атаки, яку на 100% відбили сили ППО.

На світлинах можна побачити вщент спалений автомобіль, який стоїть біля обочини.

Удари по РФ - спалене авто у Бєлгороді Фото: Вячеслав Гладков Telegram

На іншому фото — дещо пошкоджений фасад будинку, біля якого пораються рятувальники.

Удари по РФ - пошкодження фасаду у Бєлгороді Фото: Вячеслав Гладков Telegram

У місцевих пабліках також є зображення ракети, яка врізалась у асфальт і не вибухнула.

Удари по РФ - ракета, яка не вибухнула в центрі Бєлгорода Фото: БелПлюс

Удари по РФ — що відомо про події в Бєлгороді

Міноборони РФ у Telegram-каналі не відзвітувало про відбиття масованої повітряної атаки над Бєлгородом. Також працівники міністерства мовчать про наслідки попереднього прильоту, коли сталось влучання по будівлі регіонального Головного управління МВС Росії на проспекті Слави. Натомість вказують, що вдень 27 березня знищили усі три БПЛА літакового типу, які летіли у бік міста.

Перші повідомлення про повітряну загрозу з'явились у мережі о 19:25 у бєлгородському пабліку "БелПлюс" Після цього почали публікувати фото та відео, на яких було видно яскраві спалахи від прильотів.

Після цього автори бєлгородського пабліка щокілька хвилин повідомляють про хід обстрілу. Наприклад, розповідають про палаюче авто, пошкодження будинків, про ракету посеред бульвару Єсеніна, про бетонну стіну, яку посікло осколками, про ціль, яку знищили у повітрі.

Зазначимо, 27 березня близько 16 год у Бєлгороді було гучно біля будівлі ГУ МВС Росії. Як заявив губернатор, внаслідок удару БПЛА була одна поранена людина. Вулицю, на якій стався інцидент, перегородили, також на місці влучання працювали лікарі та рятувальники.

Нагадуємо, о 15:50 ЗС РФ вдарили по Шевченківському району Харкова. Згідно з даними голови Харківської ОВА, росіяни вперше з 2022 року застосували авіабомби. На світлинах з точки влучання можна побачити фасади навколишніх будинків, з яких стесало усі балкони та вибило усі шибки. На подію відреагував голова МВС Ігор Клименко: заявив, що росіяни вкотре вдарили по дитячому майданчику — троє дітей поранено.