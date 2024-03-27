Тільки перший етап: Німеччина терміново передасть ЗСУ 10 тисяч артснарядів, — генерал Бундесверу

Генерал Крістіан Фрейдінг розповів, що основна увага під час навчання бійців ЗСУ в Німеччині приділяється поводженню з тією бойовою технікою, яку вони постачають Україні, включно з тактикою застосування озброєння та їх технічним обслуговуванням і ремонтом.

Німеччина найближчими днями передасть Україні 10 тисяч артилерійських боєприпасів з арсеналів Бундесверу. Про це 27 березня в інтерв'ю Deutsche Welle повідомив глава ситуаційного центру України при Міністерстві оборони Німеччини, генерал Бундесверу Крістіан Фрейдінг.

Генерал акцентував увагу на тому, що зараз Україна найбільше потребує "артилерійських снарядів, боєприпасів і ракет для сучасних систем ППО, а також броньованих бойових машин" для успішного відбиття російської агресії.

Постачання боєприпасів

За словами Фрейдінга, постачання артилерійських снарядів Україні здійснюватимуть у три етапи, і найближче постачання стане першим у межах цієї програми.

На другому етапі, який передбачається до реалізації в середньостроковій перспективі, Німеччина підтримає чеську ініціативу. У рамках цього етапу ФРН вирішила взяти на себе витрати із закупівлі 180 тисяч снарядів, які планує передати Києву в другій половині 2024 року.

У довгостроковій перспективі, крім плану Чехії, Німеччина уклала двосторонню угоду про постачання Україні ще 100 тисяч снарядів приблизно з четвертого кварталу поточного року. З якою саме країною укладено угоду, Фрейдінг поки що відповідати відмовився.

Навчання військовослужбовців ЗСУ

В інтерв'ю DW генерал також розповів про те, чого навчають німецькі інструктори українських військових.

"Минулого (2023. — Ред.) року навчання на німецьких полігонах пройшли 10 тисяч військовослужбовців ЗСУ, у перші місяці 2024-го — ще від трьох до чотирьох тисяч. Цього року Міноборони ФРН готове надати таку можливість ще більшій кількості військових з України", — підтвердив цифри генерал.

Фрейдінг розповів, що основна увага під час навчання приділяється поводженню з тією бойовою технікою, яку Німеччина постачає Україні.

"Таке навчання охоплює як тактику застосування тих чи інших систем озброєнь, так і їхнє технічне обслуговування та ремонт", — наголосив військовий.

Він зауважив, що навчання в Німеччині проходять українські військовослужбовці найрізноманітніших спеціальностей, наприклад, санітари та снайпери. Навчають у Німеччині також управлінню військами — від рот до бригад і штабів.

При цьому, як підкреслив генерал, українські військовослужбовці є "хорошими учнями".

"Так, навесні 2022 року, коли вони вперше прибули до Німеччини освоювати самохідні гаубиці PzH 2000, німецькі інструктори розраховували на навчання протягом кількох місяців, але насправді його термін виявився набагато коротшим", — констатував Фрейдінг.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що якщо Росія зможе перемогти Україну, то вона не зупиниться. Кремль влаштовуватиме нові так звані "СВО" в Європі.