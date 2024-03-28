"Бентежитиме РФ": Кремль боїться навіть заяви НАТО щодо знищення ракет, – Подоляк

Росія збільшує агресію, оскільки не бачить реакції країн НАТО на порушення їхнього повітряного простору.

Навіть заява НАТО про те, що альянс розглядає ймовірність збиття російських ракет, лякає РФ. Про це заявив Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента України, в ефірі телемарафону.

Якщо інші країни не будуть реагувати у своїх національних просторах на дії російських військ, РФ лише нарощуватиме тиск. Росія максимально ізолюється та йдуть шляхом ескалації. Європа, на його думку, реагує вже агресивніше. Він вважає, що Москву сильно непокоїтиме лише одна заява про те, що Північноатлантичний блок розглядає збиття російських ракет.

"Навіть заява про те, що НАТО розглядає варіант збиття ракет, буде сильно бентежити Російську Федерацію", – вважає Подоляк.

У цьому контексті Подоляк висловився стосовно польоту російської ракети у повітряному просторі Польщі під час чергового масованого обстрілу України 24 березня. З його слів, висновки з цього 39-секундного прольоту ракети дуже прості. Протиракетні системи, тактична авіація, знищення російських ракет – три складові, які допоможуть проти агресора.

Проліт російської ракети в Польщі: що відомо

Мечислав Бенек, радник міністра оборони Польщі, заявив, що ракета військ РФ під час повітряної тривоги в ніч на 24 березня залетіла на територію Польщі на 39 секунд. Після цього вона змінила курс і попрямувала в бік Львова.

Підполковник Яцек Горишевський, представник Оперативного командування Збройних сил Польщі, заявив, що рішення не збивати ракету ретельно обговорювали та ухвалили на основі інформації радіолокаційних систем. З його слів, у командуванні розуміли, що повітряний простір країни ракета покине, а спроба збити ракету становила б ризик для місцевого населення.

Нагадаємо, 27 березня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Україна зазнає потужних російських повітряних атак, а західні ЗМІ ця тема "недостатньо шокує". Дипломат заявив, що американський пакет допомоги для України є дуже терміновим і вкрай необхідним.