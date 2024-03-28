Бойова робота тривала 4 години: на Одещині "Шахеди" атакували об'єкт енергосистеми

Ворог запускав дрони з акваторії Чорного моря та через тимчасово окуповані території. БпЛА окупанти навмисно спрямували через житлові будинки.

На Одещині російські окупанти намагалися поцілити в об'єкт енергосистеми, але сили української ППО ліквідували загрозу. Про це в ефірі телемарафону 28 березня розповіла речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, сили ППО збили 15 ударних дронів-камікадзе, якими ворог атакував об'єкти енергосистеми та промислові об'єкти. БпЛА окупанти навмисно спрямували через житлові будинки.

"Що стосується Одещини, тут ворог намагався поцілити по об'єкту енергосистеми, але відпрацювали захисники повітря бездоганно. Збиті обидва дрони, які заходили з моря саме на Одеську область", – розповіла Гуменюк.

Зазначається, що атака окупантів та бойова робота з утилізації "Шахедів" тривали майже 4 години. Ворог запускав дрони з акваторії Чорного моря та через тимчасово окуповані території.

В ОК "Південь" повідомили, що окупанти всілякими способами намагалися обійти українські засоби захисту, але Сили оборони не допустили цього.

На момент публікації матеріалу пресслужба Одеської ОВА не коментувала наслідки нічної атаки ЗС РФ.

Нагадаємо, що унаслідок удару Збройних сил Російської Федерації по селищу Борова Харківської області 27 березня загинула 12-річна дитина.

Раніше повідомлялося, що російська окупаційна армія вдень 27 березня атакувала Миколаїв балістичними ракетами. Через ракетний удар по Миколаєву шестеро осіб отримали поранення, одна людина перебуває у важкому стані.