Сила Путіна руйнується: РФ не зможе використати теракт під Москвою для ескалації війни, — ГУР

За словами представники розвідки Андрія Юсова, влада РФ використовуватиме теракт у ТЦ "Крокус Сіті Хол" під Москвою для посилення мобілізації.

Уряд Росії не має на меті використовувати "зв'язок України", про який заявляють пропагандисти, з терактом у "Крокус Сіті Холі" в Підмосков'ї для ескалації конфлікту. Москва вже вдається до всіх доступних методів тиску на Україну. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в інтерв'ю "Голосу Америки".

За його словами, РФ веде проти України війну, використовуючи різні засоби, зокрема ракетні удари, повітряні напади та інші тактики. Однак слід зазначити, що в цьому конфлікті не застосовується зброя масового ураження.

"Знищуються наші критичні об'єкти цивільної інфраструктури, енергетика, об'єкти культури, соціальна сфера, медицина. Сотні, тисячі таких об'єктів знищені путінськими ракетами і безпілотниками. Путінські танки вбивають наших мирних жителів і наших захисників. Про яку ескалацію ми зараз можемо говорити?" — сказав він.

За даними розвідки, Путін, ймовірно, використовуватиме теракт у Підмосков'ї як привід для посилення мобілізації громадян. Він також може спробувати змінити образ Росії, представляючи її як жертву атак і агресії.

При цьому, Юсов зазначив, що влада РФ не є жертвами.

"Путін залишається найбільшим і найголовнішим терористом у світі разом із його режимом і керівниками цього режиму", — додав Юсов.

Він також додав, що нині Кремль не міг запобігти інциденту в "Крокус Сіті Холі", що є доказом того, що сила Путіна руйнується.

На думку Юсова, Володимир Путін продемонстрував усім, навіть своєму найближчому оточенню, що він нездатний ефективно контролювати ситуацію у своїй державі.

Нагадаємо, 22 березня в Крокус Сіті Холі трапився інцидент, під час якого четверо чоловіків почали перестрілку. Двоє з них були озброєні вогнепальною зброєю, третій використовував ніж, а четвертий намагався зафіксувати те, що відбувається, на відеокамеру. Кілька хвилин потому на місці події розгорілася масштабна пожежа, внаслідок чого дах одного із залів обвалився, наводячи жах на відвідувачів. Згідно з інформацією з Російської Федерації, кількість жертв становила близько 140 осіб, причому більшість із них загинули від задихання в диму, а не від куль.