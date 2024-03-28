"Ладога" була шикарною розвідмашиною СРСР для ядерної війни: дрон ЗСУ її підірвав (фото, відео)

За словами журналістів, на передовій з'являється незвичайна техніка, і це пояснюється тим, що за два роки ЗС РФ втратили приблизно 15 000 військових машин.

Наприкінці 1970-х років Кіровське конструкторське бюро в Санкт-Петербурзі отримало замовлення на розробку розвідувальної машини спеціального призначення. Про це повідомляє Forbes.

І не просто бронетехніки для роботи в умовах радіації. Крім захищеності, це ще мала бути й найзручніша машина. Герметична, автономна, з надійною бронею, без вежі, з виносними камерами й запасом кисню.

У підсумку з'явилася "Ладога". КБ випустило лише кілька таких гусеничних машин — можливо, 4-5. Одна з них провела деякий час у радіаційній зоні на Чорнобильській АЕС у 1986 році. Ще одна опинилася в музеї, а інші зникли.

Про подальшу долю цих машин не було відомо до цього тижня, коли в районі Кремінної український дрон завдав удару по тому, що, імовірно, було "Ладогою".

Дрон ЗСУ потрапив у "Ладогу"

Кремль намагається створити запас бойових машин — або шляхом нового виробництва, або знімаючи з консервації старі і так відшкодувати значні втрати — 15 000 одиниць техніки.

Кількісна різниця між новою бронетехнікою (500 або 600 танків на рік і приблизно тисяча бойових машин) і щорічними втратами (приблизно 1300 танків і 1700 бойових машин) пояснює, чому на передовій з'являється незвичайна техніка, зокрема гольф-кари китайського виробництва.

Порівняно з відкритим гольф-каром, "Ладога" набагато краще підходить для механізованої війни. У неї бронекорпус танка Т-80 з газотурбінним двигуном і просторе бойове відділення на чотирьох осіб.

"Ладога" оснащена камерою і повним набором радіостанцій, які дозволили б машині виконувати командну функцію в умовах ядерної війни. Можна уявити радянських керівників, які поспішають у безпечне місце всередині таких "Ладог" у той час, коли на них валиться ядерний дощ НАТО.

Але, судячи з усього, їхні конструктори не уявляли, що через 50 років Росія втратить 15 000 одиниць бронетехніки всього за два роки в неядерній війні з незалежною, союзною НАТО Україною. І застарілу бронетехніку викотять на передову.

Нагадаємо, що Росія захистила ракети "Іскандер" від РЕБ новою системою.

Також повідомлялося, що у РФ модернізували авіабомби. Представники ЗСУ розповіли про особливості нових систем.